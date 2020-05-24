В Новосибирске проведут проверку после вечеринки в центре города

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Глеб Черепанов сказал агентству, что мэрия обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и установить организатора вечеринки.

"У нас есть некоторые предположения, эта информация также передана правоохранительным органам", - сказал собеседник агентства.