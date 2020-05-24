В Новосибирске проведут проверку после вечеринки в центре города

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Новосибирские власти просят полицию проверить и наказать виновных в организации танцевальной вечеринки в центре Новосибирска в условиях режима борьбы с коронавирусом.
В ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина. Несколько десятков молодых людей без масок пляшут под музыку. При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, масочный режим в общественных местах и другие ограничения.
"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Глеб Черепанов сказал агентству, что мэрия обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и установить организатора вечеринки.
"У нас есть некоторые предположения, эта информация также передана правоохранительным органам", - сказал собеседник агентства.
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