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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T09:03
https://ria.ru/20200524/1571904369.html
В Новосибирске проведут проверку после вечеринки в центре города
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Новосибирске проведут проверку после вечеринки в центре города

09:03 24.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Новосибирские власти просят полицию проверить и наказать виновных в организации танцевальной вечеринки в центре Новосибирска в условиях режима борьбы с коронавирусом.
В ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина. Несколько десятков молодых людей без масок пляшут под музыку. При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, масочный режим в общественных местах и другие ограничения.
"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Глеб Черепанов сказал агентству, что мэрия обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и установить организатора вечеринки.
"У нас есть некоторые предположения, эта информация также передана правоохранительным органам", - сказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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