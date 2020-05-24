Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года.
Как сообщила пресс-служба правительства, размер дотаций будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.
По последним данным, в России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 344 тысячи человек, погиб 3541 пациент, более 113 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.