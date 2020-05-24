Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Как сообщила пресс-служба правительства, размер дотаций будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

По последним данным, в России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 344 тысячи человек, погиб 3541 пациент, более 113 тысяч вылечились.