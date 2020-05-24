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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:52
https://ria.ru/20200524/1571904339.html
Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778421_0:173:3027:1876_1036x0_80_0_0_9aa88aa115877429bef1c9da6e18f2f2.jpg
РИА Новости

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

09:01 24.05.2020 (обновлено: 11:52 24.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года.
Как сообщила пресс-служба правительства, размер дотаций будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинЭкономика
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