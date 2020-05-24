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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:53
https://ria.ru/20200524/1571904224.html
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/101401/71/1014017182_0:136:3157:1912_1036x0_80_0_0_bbef39a7d1bb2eceaea82496c397b913.jpg
РИА Новости

Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

08:53 24.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Алена Бабенко
Актриса Алена Бабенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала в Instagram, что у нее выявили коронавирусную инфекцию.
Актриса подчеркнула, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась как только почувствовала недомогание.
"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", - написала Бабенко.
Она отметила, что среди симптомов болезни у нее были температура и слабость. По словам артистки, сейчас она проходит лечение в больнице и уже чувствует себя лучше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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