Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала в Instagram , что у нее выявили коронавирусную инфекцию.

Актриса подчеркнула, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась как только почувствовала недомогание.

"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", - написала Бабенко.

Она отметила, что среди симптомов болезни у нее были температура и слабость. По словам артистки, сейчас она проходит лечение в больнице и уже чувствует себя лучше.