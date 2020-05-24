Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала в Instagram, что у нее выявили коронавирусную инфекцию.
Актриса подчеркнула, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась как только почувствовала недомогание.
"Я сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый коронавирус", - написала Бабенко.
Она отметила, что среди симптомов болезни у нее были температура и слабость. По словам артистки, сейчас она проходит лечение в больнице и уже чувствует себя лучше.
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