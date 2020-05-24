В Приморье подросток устроил ДТП на угнанном у отца автомобиле

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль отца в Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль отца в Приморье и попал в ДТП, пострадали четверо детей, сообщает управление МВД по региону.

ДТП произошло накануне на автодороге "Дальнегорск-Краснореченский". Полицейские установили, что за рулем Honda Odyssey находился 13-летний подросток, который без разрешения взял ключи от автомобиля своего отца и поехал кататься с друзьями.

"В районе 14-го километра водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет... проводится проверка", - говорится в сообщении.