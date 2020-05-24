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2020-05-24T08:48
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В Приморье подросток устроил ДТП на угнанном у отца автомобиле
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РИА Новости

В Приморье подросток устроил ДТП на угнанном у отца автомобиле

08:44 24.05.2020 (обновлено: 08:48 24.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль отца в Приморье и попал в ДТП, пострадали четверо детей, сообщает управление МВД по региону.
ДТП произошло накануне на автодороге "Дальнегорск-Краснореченский". Полицейские установили, что за рулем Honda Odyssey находился 13-летний подросток, который без разрешения взял ключи от автомобиля своего отца и поехал кататься с друзьями.
"В районе 14-го километра водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет... проводится проверка", - говорится в сообщении.
По информации управления МВД по региону, трое подростков получили ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. Шестнадцатилетняя девочка была госпитализирована. "Состояние опьянения не установлено", - уточняют в полиции.
Полицейский
22 мая, 09:41
В Уфе четверо подростков угнали маршрутку и попали в ДТП
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Приморский крайПроисшествия
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