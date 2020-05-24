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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:40
https://ria.ru/20200524/1571904016.html
В Узбекистане выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

08:40 24.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 17 и достигло 3 132, сообщает министерство здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 3115, 13 пациентов скончались, 2532 выздоровели.
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"По состоянию на 24 мая 2020 года 10.00 (8.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3132", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из 17 новых случаев 16 выявлены в Навоийской области, один - в Ташкенте.
В субботу всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, в пятницу – 69, в четверг – 28. По данным ведомства, сейчас в стране на лечении находятся 587 пациентов с COVID-19.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Навоийская областьТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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