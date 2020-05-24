В Узбекистане выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом

ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Узбекистане увеличилось еще на 17 и достигло 3 132, сообщает министерство здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 3115, 13 пациентов скончались, 2532 выздоровели.

"По состоянию на 24 мая 2020 года 10.00 (8.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3132", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из 17 новых случаев 16 выявлены в Навоийской области , один - в Ташкенте

В субботу всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, в пятницу – 69, в четверг – 28. По данным ведомства, сейчас в стране на лечении находятся 587 пациентов с COVID-19.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.