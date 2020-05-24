В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае , выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о выявлении 69 новых случаев коронавируса.

"За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией - в Барнауле – 69 человек, Первомайском районе – один, Новоалтайске – один", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что общее число заболевших выросло до 1325 человек, среди них 145 детей до 17 лет включительно. Тяжелых больных в госпиталях 32, из них 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 636 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки.

На 24 мая обследованы на коронавирус почти 74 тысячи человек. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5938 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция у 17607 человек.