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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:17
https://ria.ru/20200524/1571903745.html
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус

08:17 24.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Сутками ранее сообщалось о выявлении 69 новых случаев коронавируса.
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"За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией - в Барнауле – 69 человек, Первомайском районе – один, Новоалтайске – один", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее число заболевших выросло до 1325 человек, среди них 145 детей до 17 лет включительно. Тяжелых больных в госпиталях 32, из них 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 636 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки.
На 24 мая обследованы на коронавирус почти 74 тысячи человек. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5938 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция у 17607 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайОбщество
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