Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T08:10
https://ria.ru/20200524/1571903679.html
Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ "Авента-М"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_6721d9234865686d05fe1585413b9c79.jpg
РИА Новости

Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ "Авента-М"

08:10 24.05.2020
734
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, проверка аппаратов ИВЛ еще продолжается.
"В связи с появившейся в федеральных СМИ информацией о том, что Министерство здравоохранения Республики Тыва заключило контракт на поставку 13 аппаратов ИВЛ "Авента-М" с концерном "Радиоэлектронные технологии" Министерство здравоохранения Республики Тыва сообщает, что данный контракт согласовывался с поставщиком в начале мая, до печально известных пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала РИА Новости пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак со ссылкой на минздрав республики.
По ее словам, сейчас в республике фиксируются пороговые значения выявления новой коронавирусной инфекции, что создало необходимость развернуть дополнительный инфекционный коечный фонд и оснастить его оборудованием. Все проработанные контракты, как в рамках централизованных, так и дополнительных закупок, остаются актуальными для региона.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
"Как пояснил министр здравоохранения Республики Тыва Артыш Сат, оборудование, которое должно поступить по контракту, будет тщательно проверено. Его использование в инфекционных госпиталях республики будет осуществляться по согласованию с территориальным управлением Росздравнадзора, а также после получения официального заключения о причинах пожаров в больницах имени Спасокукоцкого в Москве и святого Георгия в Санкт-Петербурге и отмены решения Росздравнадзора о приостановлении обращения данных аппаратов", - подчеркнула пресс-секретарь главы республики.
Она отметила, что если причиной пожаров окажется техническое несовершенство аппаратов ИВЛ "Авента-М", минздрав Тывы инициирует расторжение контракта и возврат средств. С начала эпидемического сезона в Туве выявлено 628 случаев заболевания COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Концерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехРеспублика Тыва
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Вход в здание New York Times в Нью-Йорке
New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
Медицинский работник
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Валерия ответила на критику Пригожина за его слова о положении артистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
11:11Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Лента новостейМолния