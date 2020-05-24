Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ "Авента-М"

КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы Санкт-Петербурга , аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" ( КРЭТ , входит в " Ростех "), использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года. По данным Росздравнадзора, проверка аппаратов ИВЛ еще продолжается.

"В связи с появившейся в федеральных СМИ информацией о том, что Министерство здравоохранения Республики Тыва заключило контракт на поставку 13 аппаратов ИВЛ "Авента-М" с концерном "Радиоэлектронные технологии" Министерство здравоохранения Республики Тыва сообщает, что данный контракт согласовывался с поставщиком в начале мая, до печально известных пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга", - сказала РИА Новости пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак со ссылкой на минздрав республики.

По ее словам, сейчас в республике фиксируются пороговые значения выявления новой коронавирусной инфекции, что создало необходимость развернуть дополнительный инфекционный коечный фонд и оснастить его оборудованием. Все проработанные контракты, как в рамках централизованных, так и дополнительных закупок, остаются актуальными для региона.

"Как пояснил министр здравоохранения Республики Тыва Артыш Сат, оборудование, которое должно поступить по контракту, будет тщательно проверено. Его использование в инфекционных госпиталях республики будет осуществляться по согласованию с территориальным управлением Росздравнадзора, а также после получения официального заключения о причинах пожаров в больницах имени Спасокукоцкого в Москве и святого Георгия в Санкт-Петербурге и отмены решения Росздравнадзора о приостановлении обращения данных аппаратов", - подчеркнула пресс-секретарь главы республики.

Она отметила, что если причиной пожаров окажется техническое несовершенство аппаратов ИВЛ "Авента-М", минздрав Тывы инициирует расторжение контракта и возврат средств. С начала эпидемического сезона в Туве выявлено 628 случаев заболевания COVID-19.