В Таиланде за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказала она.

"Сегодня не первый раз, когда у нас нет новых пациентов, таких дней в мае уже было несколько, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Низкое или нулевое количество заболевших и умерших – это результат совместных усилий всего народа Таиланда. Хочу сказать спасибо всем за соблюдение установленных правительством мер эпидемиологической безопасности" - сказала Йонтракун.