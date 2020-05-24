В Таиланде за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. В Таиланде в воскресенье не было выявлено ни одного нового заражения коронавирусом, смертей от инфекции за прошедшие сутки также зарегистрировано не было, сообщила на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда в Бангкоке помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказала она.
"Сегодня не первый раз, когда у нас нет новых пациентов, таких дней в мае уже было несколько, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Низкое или нулевое количество заболевших и умерших – это результат совместных усилий всего народа Таиланда. Хочу сказать спасибо всем за соблюдение установленных правительством мер эпидемиологической безопасности" - сказала Йонтракун.
Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 24 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – по-прежнему 3040 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 56 человек, полностью выздоровевших теперь – 2921 человек, в больницах на лечении находятся 63 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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