Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T07:59
https://ria.ru/20200524/1571903468.html
В Таиланде за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749564_0:207:2906:1842_1036x0_80_0_0_6740426ec5f44702db79775e50a5f776.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

07:59 24.05.2020
247
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. В Таиланде в воскресенье не было выявлено ни одного нового заражения коронавирусом, смертей от инфекции за прошедшие сутки также зарегистрировано не было, сообщила на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда в Бангкоке помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказала она.
Национальный парк Сиринат в районе Майхао на острове Пхукет в Таиланде
22 мая, 15:27Туризм
В Таиланде планируют возобновить внутренний туризм
"Сегодня не первый раз, когда у нас нет новых пациентов, таких дней в мае уже было несколько, и мы надеемся, что эта тенденция продолжится. Низкое или нулевое количество заболевших и умерших – это результат совместных усилий всего народа Таиланда. Хочу сказать спасибо всем за соблюдение установленных правительством мер эпидемиологической безопасности" - сказала Йонтракун.
Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 24 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – по-прежнему 3040 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции – 56 человек, полностью выздоровевших теперь – 2921 человек, в больницах на лечении находятся 63 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
500010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБангкокТаиландВ мире
Рекомендуем
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Министр иностранных дел Китая Ван И
Мир не будет прежним после эпидемии коронавируса, заявил глава МИД Китая
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Таиландскую вакцину от COVID-19 смогут применять в конце 2021 года
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде не выявили новых случаев COVID-19
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 431 новый случай COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
11:11Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Лента новостейМолния