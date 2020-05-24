В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 24 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто сорок два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести шестьдесят девять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, четыре новых случая заражения выявлены в Белово, три – в Новокузнецке, два – в Кемерово, по одному – в Анжеро-Судженске, Междуреченске, Юрге. Среди новых выздоровевших – два жителя поселка Краснобродского, по одному – из Белово и Чебулинского района.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлены 418 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 142 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8680 человек.
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