В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса

"Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто сорок два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести шестьдесят девять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.