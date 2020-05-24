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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T07:48
https://ria.ru/20200524/1571903371.html
В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430775_0:129:1000:692_1036x0_80_0_0_a7ea721bce757bfdab2122e695febf7a.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили еще 12 случаев коронавируса

07:48 24.05.2020
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© АГН "Москва"Врач в больнице
Врач в больнице
© АГН "Москва"
Врач в больнице. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 мая- РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 12 жителей Кузбасса, сообщи губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто сорок два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести шестьдесят девять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, четыре новых случая заражения выявлены в Белово, три – в Новокузнецке, два – в Кемерово, по одному – в Анжеро-Судженске, Междуреченске, Юрге. Среди новых выздоровевших – два жителя поселка Краснобродского, по одному – из Белово и Чебулинского района.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлены 418 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 142 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8680 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаЧебулинский районНовокузнецкКемеровская область
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