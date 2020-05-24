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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T07:20
https://ria.ru/20200524/1571903255.html
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек

07:20 24.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 83,6 тысячи, скончались свыше 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране был зафиксирован 1141 новый случай заражения, общее число заражений достигло 83 621. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 105 и достигло 6355. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (46 838) и Онтарио (25 040).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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