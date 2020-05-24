В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 83,6 тысячи, скончались свыше 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.