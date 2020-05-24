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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T07:14
https://ria.ru/20200524/1571903224.html
Эксперт: празднование Пасхи не привело к всплеску COVID-19 в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259168_0:173:3027:1876_1036x0_80_0_0_4b88464a586e38fa70faa493eceeb635.jpg
РИА Новости

Эксперт: празднование Пасхи не привело к всплеску COVID-19 в России

07:14 24.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВ храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
В храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пасхальные праздники не повлияли на динамику заражений COVID-19 в России, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов. В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга", - сказал Тавадян.
Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса первоначально был установлен на Страстную неделю и Пасху, подобные меры были введены и во многих других епархиях Русской православной церкви. Затем ограничения продлили до 28 апреля включительно, когда православные отмечают день поминовения усопших (Радоницу).
В конце апреля Московский патриархат сообщал, что богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжать совершаться за закрытыми дверями до особого распоряжения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
17 мая, 18:14Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл отметил важность духовного роста в борьбе с пандемией
1920015
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РелигияНовости - Религия и мировоззрениеМоскваМосковская область (Подмосковье)
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