Эксперт: празднование Пасхи не привело к всплеску COVID-19 в России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пасхальные праздники не повлияли на динамику заражений COVID-19 в России, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов. В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга", - сказал Тавадян.
Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Запрет из-за угрозы распространения коронавируса первоначально был установлен на Страстную неделю и Пасху, подобные меры были введены и во многих других епархиях Русской православной церкви. Затем ограничения продлили до 28 апреля включительно, когда православные отмечают день поминовения усопших (Радоницу).
В конце апреля Московский патриархат сообщал, что богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжать совершаться за закрытыми дверями до особого распоряжения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.