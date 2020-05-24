Эпидемиолог объяснил, когда можно будет снять ограничения по COVID-19

"60-70% — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе. Тогда можно с большей уверенностью снимать ограничительные мероприятия", - рассказал Брико в интервью "Парламентской газете".