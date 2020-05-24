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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T07:23
https://ria.ru/20200524/1571903189.html
Эпидемиолог объяснил, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570840266_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_2ed0e673b55141b1f3570c9e97cbb34d.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог объяснил, когда можно будет снять ограничения по COVID-19

07:12 24.05.2020 (обновлено: 07:23 24.05.2020)
21606
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ограничения из-за пандемии коронавируса в России можно будет снимать с большей уверенностью, когда у 60-70% населения обнаружат иммунитет к COVID-19, рассказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.
Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тысяч обследованных на антитела москвичей. Эпидемиолог рассказал, что если коллективный иммунитет будет около 60-70%, то только тогда население будет защищено.
"60-70% — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе. Тогда можно с большей уверенностью снимать ограничительные мероприятия", - рассказал Брико в интервью "Парламентской газете".
Он подчеркнул, что ожидать увеличения количества людей с иммунитетом к COVID-19 в результате естественного "проэпидемичивания" будет неправильно. Для этого нужна вакцина, считает эпидемиолог.
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Брико отметил, что вакцинация с широким охватом населения - это единственное средство, способное остановить эпидемию при инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи.
"Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц", - рассказал эпидемиолог.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону
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Распространение нового коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Как же надоели эти прорицатели!!И каждый день вылазят всё новые и новые.Не вся битва экстрасенсов еще выступила?
24 мая, 09:40
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710120
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