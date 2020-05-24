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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T07:08
https://ria.ru/20200524/1571903151.html
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Приморье умер еще один пациент с COVID-19

07:08 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
"В Приморье за прошедшие сутки зафиксирован 51 новый случай заболевания коронавирусом. 26 пациентов выздоровели, один пациент умер... Жертвами коронавирусной инфекции на сегодняшний день стали уже 15 человек", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что умерший пациент несколько дней находился на аппарате ИВЛ, болезнь протекала в тяжелой форме.
"Причиной смерти 79-летнего мужчины, за жизнь которого врачи боролись несколько дней, стал коронавирус, осложненный двусторонней пневмонией, которая наложилась на ряд сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.
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По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, которые приводятся в сообщении, темп прироста заболевших составил 3,1 процента.
"За истекшие сутки в Приморье зарегистрирован 51 случай заболевания, с нарастающим итогом 1646 человек. Что касается показателей, необходимых для снятия ограничений, то на сегодняшний день край, при нормированном коэффициенте распространения в 1, держится в районе 0,8-0,9. Важно, чтобы этот показатель сохранился и могло быть принято решение о частичном снятии ограничений", – приводятся в сообщении слова Детковской. Она добавила, что принятие послаблений по коронавирусу "не означает остановку распространения болезни, поэтому масочный режим и другие меры безопасности в Приморье продолжат действовать".
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По словам губернатора региона Олега Кожемяко, которые приводятся в сообщении, несмотря на достигнутые положительные результаты снижения заболеваемости, необходимо усилить работу административных комиссий на местах.
"Данную работу нужно продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие – недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором", – сказал Кожемяко.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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