New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американская газета New York Times Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся.

На фоне приближения количества летальных исходов из-за коронавируса в США к 100 тысячам редакторы газеты решили отметить мрачный рубеж и уделить внимание тем, кто потерял жизнь во время пандемии.

"Числами нельзя измерить влияние коронавируса на США, ни числом выздоровевших пациентов, прерванных работ или потерянных жизней. Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тысяч смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек - только один процент из списка умерших", - говорится на первой полосе.

Подзаголовок гласит: "Это были не просто имена в списке. Это были мы". На первой полосе приводятся имена, фамилии, возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из скончавшихся пациентов с коронавирусом.

Сообщается, что опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число заразившихся коронавирусом нового типа в США превышает 1,62 миллиона, скончались более 97 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.