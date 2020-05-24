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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T06:56
https://ria.ru/20200524/1571902941.html
New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571418380_0:0:2997:1685_1036x0_80_0_0_4fc9acd45bdf6cb380fb117300770a96.jpg
РИА Новости

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

06:36 24.05.2020 (обновлено: 06:56 24.05.2020)
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© Depositphotos / Bumble-DeeВход в здание New York Times в Нью-Йорке
Вход в здание New York Times в Нью-Йорке
© Depositphotos / Bumble-Dee
Вход в здание New York Times в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся.
На фоне приближения количества летальных исходов из-за коронавируса в США к 100 тысячам редакторы газеты решили отметить мрачный рубеж и уделить внимание тем, кто потерял жизнь во время пандемии.
"Числами нельзя измерить влияние коронавируса на США, ни числом выздоровевших пациентов, прерванных работ или потерянных жизней. Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тысяч смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек - только один процент из списка умерших", - говорится на первой полосе.
Подзаголовок гласит: "Это были не просто имена в списке. Это были мы". На первой полосе приводятся имена, фамилии, возраст, место проживания и краткое описание или род занятий тысячи из скончавшихся пациентов с коронавирусом.
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Сообщается, что опубликованный на первой полосе список продолжается в газете на 22 странице.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число заразившихся коронавирусом нового типа в США превышает 1,62 миллиона, скончались более 97 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19The New York TimesСШАВ мире
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