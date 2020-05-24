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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T06:27
https://ria.ru/20200524/1571902855.html
В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630555_0:353:2928:2000_1036x0_80_0_0_b74cf2dbb42a871e6dc1df6fcc6f393a.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

06:27 24.05.2020
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© REUTERS / StringerСотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
© REUTERS / Stringer
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три случая заражения коронавирусом и 36 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из трех новых случаев один локальный случай был зарегистрирован в провинции Цзилинь и два ввозных в Шанхае и провинции Гуандун.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1713, из них выздоровели 1673 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 36 таких случаев, из них 32 - локальные и четыре ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 411 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйГуандунКитайУханьВ мире
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