В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три случая заражения коронавирусом и 36 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1713, из них выздоровели 1673 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 36 таких случаев, из них 32 - локальные и четыре ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.