В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1713, из них выздоровели 1673 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 36 таких случаев, из них 32 - локальные и четыре ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.