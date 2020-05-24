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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T05:24
https://ria.ru/20200524/1571902696.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565271872_0:195:3120:1949_1036x0_80_0_0_81dfff77f33b420614bd9764e965854a.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19

05:24 24.05.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manПрофилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
СЕУЛ, 24 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 25 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 190, выздоровели 10 194, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 17 из 25 новых случаев имеют локальное происхождение, а восемь завезены из-за границы.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 19 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 213, что составляет более 91%. Число жертв не увеличилось и составляет 264 человека, больше всего жертв в Тэгу (183) и провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 219. Всего проверили уже более 77 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТэгуЮжная КореяВ мире
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