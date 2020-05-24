В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 17 из 25 новых случаев имеют локальное происхождение, а восемь завезены из-за границы.

В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек

В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 219. Всего проверили уже более 77 тысяч человек.