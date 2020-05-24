Мороженщик из Алеппо рассказал, как стать счастливым

На палочке или в стаканчике. Как делают мороженое Раз в этом году зима выдалась не морозной, давайте отпразднуем окончание января сладостью с прохладой. В честь Международного Дня эскимо радио Sputnik приоткроет завесу тайны и покажет все этапы создания мороженого – и не только эскимо.