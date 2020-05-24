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2020-05-24T05:10
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Мороженщик из Алеппо рассказал, как стать счастливым
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РИА Новости

Мороженщик из Алеппо рассказал, как стать счастливым

05:10 24.05.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Мороженое в рожке. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 24 мая – РИА Новости. Хозяин фабрики мороженого в сирийском городе Алеппо, где впервые за несколько лет встречают Рамадан в спокойной обстановке, поделился рецептом счастья – нужно просто не ограничивать себя в потреблении сладости.
"Все мороженое очень вкусное. Я люблю взять и съесть сразу килограмм его. Да, я не очень стройный, но абсолютно счастливый человек. Берите пример с меня", - сказал Сахеб Абдалла журналистам.
Его мини-фабрика недалеко от районов, где до последнего времени находились боевики и обстреливали мирных жителей снарядами, кустарно собранными из газовых баллонов. Сейчас посетители могут ходить за мороженым, не опасаясь за свою жизнь. На фабрике 30 сотрудников, некоторые из них – беженцы.
Фабрика производит до 30 сортов мороженого, в зависимости от сезона.
"Что собирают сейчас в садах, из того мы и делаем мороженое. Сейчас это черешня, клубника, персики, лимоны. Вся наша продукция сделана только из натуральных ингредиентов. Начиная от фруктов и ягод, и заканчивая свежайшим молоком, которое мы получаем прямо с фермы", - рассказал сын владельца фирмы.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако в его пригородах оставались террористы. Они на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.
Девочка с мороженым
24 января, 08:00Фото - Радио Sputnik
На палочке или в стаканчике. Как делают мороженоеРаз в этом году зима выдалась не морозной, давайте отпразднуем окончание января сладостью с прохладой. В честь Международного Дня эскимо радио Sputnik приоткроет завесу тайны и покажет все этапы создания мороженого – и не только эскимо.
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АлеппоОбщество
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