Мороженщик из Алеппо рассказал, как стать счастливым

АЛЕППО (Сирия), 24 мая – РИА Новости. Хозяин фабрики мороженого в сирийском городе Алеппо, где впервые за несколько лет встречают Рамадан в спокойной обстановке, поделился рецептом счастья – нужно просто не ограничивать себя в потреблении сладости.
"Все мороженое очень вкусное. Я люблю взять и съесть сразу килограмм его. Да, я не очень стройный, но абсолютно счастливый человек. Берите пример с меня", - сказал Сахеб Абдалла журналистам.
Его мини-фабрика недалеко от районов, где до последнего времени находились боевики и обстреливали мирных жителей снарядами, кустарно собранными из газовых баллонов. Сейчас посетители могут ходить за мороженым, не опасаясь за свою жизнь. На фабрике 30 сотрудников, некоторые из них – беженцы.
Фабрика производит до 30 сортов мороженого, в зависимости от сезона.
"Что собирают сейчас в садах, из того мы и делаем мороженое. Сейчас это черешня, клубника, персики, лимоны. Вся наша продукция сделана только из натуральных ингредиентов. Начиная от фруктов и ягод, и заканчивая свежайшим молоком, которое мы получаем прямо с фермы", - рассказал сын владельца фирмы.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако в его пригородах оставались террористы. Они на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.
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