В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек

МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 7179, общее число выявленных заражений — 65 856, сообщил минздрав страны.
"В общее число 65 856 выявленных случаев COVID-19 входят, к сожалению, уже 7179 летальных", — сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3329 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 14 253 (+906 за день), скончались 190 человек, ещё 781 летальный случай исследуется как подозрительный.
Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, большинство активных случаев зафиксированы в городе (3901) и штате Мехико (1475).
Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С первого июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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