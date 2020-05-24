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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T04:55
https://ria.ru/20200524/1571902436.html
В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек

04:47 24.05.2020 (обновлено: 04:55 24.05.2020)
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 7179, общее число выявленных заражений — 65 856, сообщил минздрав страны.

"В общее число 65 856 выявленных случаев COVID-19 входят, к сожалению, уже 7179 летальных", — сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3329 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 14 253 (+906 за день), скончались 190 человек, ещё 781 летальный случай исследуется как подозрительный.
Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, большинство активных случаев зафиксированы в городе (3901) и штате Мехико (1475).
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Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С первого июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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