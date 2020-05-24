В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек

"В общее число 65 856 выявленных случаев COVID-19 входят, к сожалению, уже 7179 летальных", — сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки подтверждены 3329 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 14 253 (+906 за день), скончались 190 человек, ещё 781 летальный случай исследуется как подозрительный.