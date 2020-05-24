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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T04:52
https://ria.ru/20200524/1571902400.html
СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920327_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c6494ee27ca497cc48c86895f176e53a.jpg
РИА Новости

СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии

04:52 24.05.2020
17549
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПродавец ЦУМа в Москве в защитной маске
Продавец ЦУМа в Москве в защитной маске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Покупателям придется соблюдать санитарно-защитные нормативы, которые не отменяются. Об этом заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин, пишет газета "Московский Комсомолец".

"В ритейле разрабатываются варианты технологий, обеспечивающих примерку, выбор фасона и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на удаленке", — рассказал эксперт.

Офлайн-продажи, скорее всего, сойдут на "нет" в обозримом будущем. Таким мнением поделился дизайнер Дмитрий Шишкин. По его словам, магазины делают ставки на онлайн-продажи.
"Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет. Человек сможет подбирать максимально подходящий размер определенного бренда и определенных лекал. <…> Думаю, к осени эти сервисы улучшаться, а к концу этого года приобретут массовость", — считает Шишкин.
Сотрудник магазина оформляет витрину
9 мая, 19:57Распространение нового коронавируса
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Как рассказали газете в пресс-службе крупного онлайн-магазина, примерки непосредственно в пунктах выдачи запрещены. Покупатель может забрать вещь домой, примерить и вернуть то, что не подошло.

"В пунктах выдачи заказов допускается нахождение одновременно только одного клиента. В помещении производится уборка с применением дезинфицирующих средств", — отметил собеседник.

По словам директора по маркетингу сети обувных магазинов Ирины Зуевой, салоны готовятся к открытию согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
"Это антисептики на входе, перчатки и макси на сотрудниках, постоянная уборка", — отметила она.
По словам ритейлеров, тема стерильности вещей при офлайн-продажах пока не обсуждается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Магазин одежды
5 мая, 07:05Распространение нового коронавируса
В России продажи одежды рухнули на 90%
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей РазбродинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТехнологииОбщество
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