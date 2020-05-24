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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T04:51
https://ria.ru/20200524/1571902368.html
В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569300584_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_3af481a046521f7fbfa59d519287a527.jpg
РИА Новости

В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня

04:44 24.05.2020 (обновлено: 04:51 24.05.2020)
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© Фото : Максим БонтеКоронавирус в Аргентине
Коронавирус в Аргентине
© Фото : Максим Бонте
Коронавирус в Аргентине. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая — РИА Новости. Власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса еще 20 марта, до 7 июня, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Мы продлим до 7 июня включительно обязательную изоляцию", — сказал он журналистам.
В настоящее время наибольшее число случаев заболевания коронавирусом наблюдается в столице, в провинциях Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба.
Власти намерены снова ужесточить въезд в столицу страны, при этом сохранив определенные послабления, введенные раньше, например, прогулки с детьми по выходным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесБуэнос-Айрес (провинция)АргентинаВ мире
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