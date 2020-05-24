Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"

По мнению эксперта, правительство могло обратить внимание на комплекс, если, например, владелец "Морского старта" Филев обратился в кабмин за помощью. "Возможно, тот же Филев, написал письмо в правительство: "Давайте спасать комплекс". Несмотря на то, что комплекс принадлежит группе S7, это национальное достояние с историческим значением - уникальный плавучий космодром", - сказал Моисеев.