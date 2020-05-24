Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-24T04:29
https://ria.ru/20200524/1571902233.html
Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
https://cdn23.img.ria.ru/images/152831/05/1528310555_0:107:1300:838_1036x0_80_0_0_a1c5369adaadfa2342e8423665df492e.jpg
РИА Новости

Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"

04:02 24.05.2020 (обновлено: 04:29 24.05.2020)
890
© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Перспективы возможного использования перебазированного из США в Россию комплекса "Морской старт" рассматриваются на уровне правительства, рассказал РИА Новости источник в кабмине.
"Оценивается перспектива использования "Морского старт" в российской космической программе", - сказал источник.
В конце апреля основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.
В настоящее время комплекс использовать невозможно, поскольку для него не выпускается ракета. Ранее для этого использовались ракеты "Зенит", производившиеся до 2014 года на Украине из российских комплектующих. Роскосмос, в свою очередь, предлагает группе компаний S7 создание новой ракеты "Союз-7" на базе ракеты "Союз-5". Однако ее разработка за все эти годы так и не началась.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
12 мая, 03:22РИА Наука
НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для "Морского старта"
В связи с отсутствием ракеты, предположил в беседе с РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев, работу комплекса невозможно восстановить, кроме того, если все же решить все проблемы, комплекс будет конкурировать на рынке запусков не только с зарубежными, но и с российскими ракетами.
По мнению эксперта, правительство могло обратить внимание на комплекс, если, например, владелец "Морского старта" Филев обратился в кабмин за помощью. "Возможно, тот же Филев, написал письмо в правительство: "Давайте спасать комплекс". Несмотря на то, что комплекс принадлежит группе S7, это национальное достояние с историческим значением - уникальный плавучий космодром", - сказал Моисеев.
Плавучий космодром Морской старт
30 марта, 16:11РИА Наука
Эксперт: космодром "Морской старт" в итоге будет отправлен на металлолом
"Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит". Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
По оценкам экспертов, для выхода на самоокупаемость "Морскому старту" необходимо проводить ежегодно по четыре пуска, что с 1999 года – за всю его историю – удалось достичь лишь трижды. В 2009 году проект обанкротился и в результате реструктуризации перешел к РКК "Энергия". В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку на 150 миллионов долларов по покупке "Морского старта", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
23 апреля, 10:09
Проект "Морской старт" заморозили "до лучших времен", заявили в S7
1000404
Обсудить 1
Хочу стать космонавтомИван МоисеевВладислав ФилевКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"СоюзРоскосмосS7 AirlinesСШАУкраина
Рекомендуем
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
Космонавт Вагнер рассказал о "самом крутом аттракционе" на Земле
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Земля с борта Международной космической станции
"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-15
Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на "Союзе" и Crew Dragon
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
Актер Артем Михалков
Артем Михалков — о детских воспоминаниях и путешествии с любимой девушкой
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями "Роскосмоса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
11:11Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Лента новостейМолния