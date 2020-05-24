Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

"Сколько в этом году к нам приедет туристов из России – сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы", — сказал собеседник агентства.