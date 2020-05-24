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Туризм
2020-05-24T04:44
https://ria.ru/20200524/1571902192.html
Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155625/87/1556258759_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_a2d42970b80fffc649663a0d2049e5df.jpg
РИА Новости

Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов

03:53 24.05.2020 (обновлено: 04:44 24.05.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаПляж отеля в ТУрции
Пляж отеля в ТУрции
© РИА Новости / Мария Селиванова
Пляж отеля в ТУрции. Архивное фото
АНКАРА, 24 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция ожидает туристов из России только в конце июля или в августе в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

"Сколько в этом году к нам приедет туристов из России – сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала в Турции ожидаются туристы из Китая, Японии, Южная Корея, арабских стран, Ирана.
"Затем начнется турпопоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе", — сказал собеседник агентства.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
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