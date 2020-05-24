Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

"По российским меркам на юге Турции в это время почти лето, и те россияне, которые приедут в Турцию в более позднее время, смогут оценить нашу страну еще лучше, чем в привычное для них летнее время, для них это может быть настоящим открытием. К тому же в это время не настолько жарко. Так что можно сказать, что сезон будет удлинен", — сказал Баглыкайяю.