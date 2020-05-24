Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

АНКАРА, 24 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
"Максимальный турпоток в Турцию в этом году мы ожидаем в сентябре-октябре. В ноябре также может быть такой же плотный трафик. Для россиян, которые чаще всего приезжают на море, это может быть дополнительным шансом продлить лето. Сезон может продлиться и до декабря", — сказал Баглыкайя.
"По российским меркам на юге Турции в это время почти лето, и те россияне, которые приедут в Турцию в более позднее время, смогут оценить нашу страну еще лучше, чем в привычное для них летнее время, для них это может быть настоящим открытием. К тому же в это время не настолько жарко. Так что можно сказать, что сезон будет удлинен", — сказал Баглыкайяю.
По его словам, главным для туротрасли в этом году будут не море и развлечения, а уровень безопасности, которые власти принимающей страны могут обеспечить для туристов. "Поэтому туристы, возможно, захотят посмотреть культурно-исторические достопримечательности Турции, которых раньше не видели. И посетив их, обнаружат, что там не хуже, а может, и лучше, чем на море", — добавил собеседник агентства.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".