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2020-05-24T03:38
https://ria.ru/20200524/1571902072.html
Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
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РИА Новости

Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей

03:38 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Вероятность заключения соглашения о форматах сотрудничества Британии и ЕС после Brexit в установленные сроки крайне мала, стороны могут "разойтись" без сделки, заявил РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.
В конце прошлой недели завершился третий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле. Документ нужно принять до конца года - до истечения переходного периода после Brexit. Если соглашение не будет принято, стороны "разойдутся", прервав все отношения и взаимодействие. Лондон обвинил Брюссель в намеренной политизации переговоров и потребовал изменить позицию к 1 июня - дате начала четвертого раунда встреч.
"Я не считаю, что шансы (заключить соглашение до конца декабря) есть. У Канады согласование договора о свободной торговле с ЕС и Японией заняло девять лет. В нашем случае мы имеем страну - не члена ЕС с экономикой, тесно интегрированной с европейской. Решение всех связанных с этой интеграцией юридических вопросов займет годы. А если согласиться с мнением Мишеля Барнье (переговорщика от ЕС), то три года", - сказал эксперт.
По его словам, британское правительство слишком оптимистично в заявлениях о том, что двусторонний документ может быть составлен, утвержден и вступит в силу к концу декабря.
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"Я думаю, что, учитывая желание британского правительства добиться рассогласования в сфере регулирования, вариант с отсутствием сделки выглядит все более вероятным. Конечно, есть вероятность "запасного аэродрома" в виде продления переходного периода, но мне кажется, что вероятность такого развития событий маловероятна", - сказал профессор.
Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласиями между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.
"Британия заявляет, что ЕС не включил условия, на которых настаивает на переговорах с Лондоном, в проект соглашения свободной торговле с Японией и Канадой. Ответ ЕС, естественно, заключается в том, что близость Британии является главным фактором в этом вопросе. Я считаю, что императив ЕС имеет политический характер: государство - бывший член (Евросоюза) не может получить хорошие уступки... Сфера рыболовства также является значимым фактором, особенно если учитывать ее тотемный статус в Британии", - сказал эксперт.
Он напомнил, что голландцы, французы, испанцы и датчане имеют такие же сильные, как и в Британии, морские традиции и едва ли согласятся на заключение соглашения, которое не предусматривало бы свободного доступа для их рыболовецких судов в британские воды.
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По словам профессора, если британцы действительно хотят заключить торговое соглашение к концу года, Лондону необходимо найти подход к ключевым вызывающим разногласие сферам и теме рыболовства.
"Я не вижу, чтобы ЕС отступал от этих тем, так как для них это является фундаментальным вопросом. И я не убежден в том, что британское правительство хочет заключить сделку: для ультраправых сторонников Brexit, настаивающих на открытом рынке, сам Brexit всегда был тем, что использовалось для того, чтобы добиться отличной от ЕС сферы регулирования. И все, что выходит за рамки соглашения о свободной торговле, подобного канадскому, просто недопустимо. Для них, я думаю, предпочтительнее был бы разрыв без соглашения", - поделился де Рюйтер.
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Говоря о последствиях "развода" без соглашения, профессор напомнил, что, согласно собственному анализу британского правительства, ВВП Британии увеличится только на 0,16% в случае быстрого заключения соглашения о свободной торговле с США.
"В то же время само правительство прогнозирует, что в случае заключения соглашения, аналогичного "канадскому", британской экономике будет нанесен удар в 6%, а в отсутствие соглашения - удар в 9%. Если учесть проблемы, вызванные COVID-19, то все это, скорее всего, уничтожит британское промпроизводство и сельское хозяйство", - заключил эксперт.
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