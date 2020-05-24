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Культура
2020-05-24T03:29
https://ria.ru/20200524/1571902026.html
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
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РИА Новости

"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"

03:29 24.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮморист Елена Степаненко
Юморист Елена Степаненко
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Артистка эстрады Елена Степаненко и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире телеканала "Россия-1" обсудили, в каком возрасте мужчин тянет к меркантильным женщинам.
Цискаридзе рассказал, что ему удалось "спасти" премьера Большого театра Дениса Родькина от девушки, которая хотела денег и "тащила" его воспитанника в ЗАГС. При этом артист назвал ее "марамойкой".
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В ответ Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к "таким женщинам". Цискаридзе посчитал, что причина в юности и неопытности. Также он отметил, что мужчин снова начинает тянуть к ним после 40 лет.

"А после 74 лет?" — пошутила Степаненко.

Цискаридзе ответил, что "это еще хуже".

"Долой марамоек", — заключил он.

Юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества продолжается в суде. При этом юмористка заявила, что "совершенно спокойно" относится к бывшему мужу.
Ранее в СМИ появилась информация о свадьбе 74-летнего юмориста и Татьяны Брухуновой. Петросян назвал подобные публикации "клеветой, оскорблением и издевательством над его личной жизнью", не подтвердив и не опровергнув сообщения о браке.
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КультураРоссияШоу-бизнесЕлена СтепаненкоДенис РодькинБольшой театрНиколай ЦискаридзеЕвгений Петросян
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