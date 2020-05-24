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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T04:31
https://ria.ru/20200524/1571901982.html
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
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РИА Новости

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

03:20 24.05.2020 (обновлено: 04:31 24.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в международном аэропорту Шереметьево
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая — РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
Затем, как ожидается, самолет полетит в Уфу.
Борт везет жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Мордовии, Башкирии, Пермского края, Удмуртии и Татарстана.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 13:26
Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
"Сегодняшним рейсом вылетели более 370 человек", — сообщила журналистам волонтер общественной организации "Русская молодежь Америки" Ольга Милагрос, которая провожала россиян. В их числе, по ее словам, 11-12 школьников и около 20 студентов.
В свою очередь посол в США Анатолий Антонов сообщил, что всего на рейс были зарегистрированы 379 человек, включая 12 младенцев. По его словам, домой возвращаются 12 школьников и 21 студент.

Ответ Посла А.И.Антонова на вопрос СМИ Вопрос: Уважаемый Анатолий Иванович, сегодня состоялся очередной вывозной рейс...

Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США Суббота, 23 мая 2020 г.
"Важно отметить, что среди пассажиров этого рейса — 67 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами посольства. В его состав вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница. Каждому из них мы постарались оказать необходимую помощь в оформлении документов, необходимых для возвращения домой", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
Вчера, 23:15Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Индии вернет домой 88 россиян
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Популярные комментарии
Этим гражданам РФ необходимо выдать щедрую компенсацию в американской валюте за истинный патриотизм и потрясающую любовь к своей Родине!
24 мая, 06:09
Leonid
17111103
Студенты,школьники,можоры-кторых обучают ненавидеть Россию, а потом удивляемся откуда же эти навальные наваливаются..
24 мая, 07:05
AAlmaz
2201302
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