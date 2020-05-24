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Культура
2020-05-24T03:09
https://ria.ru/20200524/1571901909.html
Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571891110_0:138:2113:1327_1036x0_80_0_0_82df3adb58dc13f928a0c7f133a29238.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова

03:09 24.05.2020
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© РИА Новости / Иван ДенисенкоПисатель Михаил Шолохов на балконе своего дома в станице Вешенской
Писатель Михаил Шолохов на балконе своего дома в станице Вешенской
© РИА Новости / Иван Денисенко
Писатель Михаил Шолохов на балконе своего дома в станице Вешенской. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Михаил Шолохов запечатлел важнейшие вехи в пути народа и страны, его произведения не просто актуальны до сих пор, но и учат при любых обстоятельствах оставаться человеком с большой буквы, считают опрошенные РИА Новости эксперты к 115-летию писателя, которое празднуется в воскресенье.

Шолохов актуален всегда

"Шолохов неразделимо связан с эпохой ХХ века, многие справедливо называют его летописцем ХХ века – в своих произведениях он запечатлел важнейшие вехи пути народа и страны. Но не только поэтому его творчество всегда актуально. Его произведения, как и произведения других классиков русской литературы – Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Тургенева – дают ответы на вечно волнующие нас вопросы. Не важно, сколько лет прошло с момента рождения писателя – 115, 150 или 200, важно то, что каждая строка произведения заставляет думать, открывает новые смыслы, и временные грани сразу стираются", - рассказала директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Ольга Анистратенко.
Писатель Михаил Александрович Шолохов. Архивное фото
24 мая 2015, 09:30
Биография Михаила Шолохова24 мая 2015 года исполняется 110 лет со дня рождения российского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова.
По мнению внука, первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, творчество писателя остается особенно актуальным по той причине, что большинство произведений было написано в период гражданского несогласия, когда в обществе не было единения.
"На данный момент наше общество не стало единым, тема гражданского противостояния все еще остается актуальной для нас. Урок того, к чему можно прийти, если запустить этот процесс, если не относиться к нему с пониманием и с определёнными нашими собственными настроениями, которые направлены на консенсус, на попытку понять друг друга, - это тоже огромное значение шолоховского творчества сегодня", - добавил собеседник агентства.
Шолохов добавил, что при чтении романа "Тихий Дон" приходит понимание, что такое Гражданская война и насколько человек становится беспомощным перед обстоятельствами, в которые он попадает, а в произведении "Они сражались за Родину" можно найти примеры человечности и героизма.
Книги. Архивное фото
19 февраля 2018, 15:33Культура
В России презентовали первое научное издание романа "Тихий Дон"
"Мне, например, очень нравятся его ранние рассказы, притом, что он сам относился к ним крайне критически, говорил, что это несовершенные произведения, но, тем не менее, я очень люблю эти рассказы, невзирая на то, что многие из них описывают просто жутчайшие события. Среди них, пожалуй, я выделил бы "Родинку" и "Жеребёнка": в этих рассказах "шолоховское жизнеутверждение", которое говорит о том, что человек в любых условиях должен сохранять в себе человечность, оставаться человеком с большой буквы, - звучит максимально выпукло", - заключил он.

Юбилейные планы

Государственный музей-заповедник пользуется популярностью: сюда едут семьями, много посетителей среднего и молодого возраста. "Поток не массовый, в год приезжает 100-115 тысяч человек, поэтому мы уделяем внимание практически каждому. И очевидно, что к нам едут специально – от массовых направлений мы далеко", - сказала Анистратенко.
На данный момент в связи со сложной эпидемиологической ситуацией музей не имеет возможности принимать посетителей, однако учреждение разработало обширную онлайн-программу, предоставив возможность не только "прогуляться" по выставкам "Дорогому Михаилу Александровичу…", "Шолохов. Нобелевский триумф", "Мир шолоховской усадьбы", но и ознакомиться с различными интервью писателя, просмотреть видеолекции и пройти игру, запущенную музеем в социальных сетях, с цитатами из романа "Тихий Дон".
Вручение Михаилу Шолохову Нобелевской премии. Архивное фото
7 января 2016, 04:00Культура
Стали известны конкуренты Шолохова в борьбе за "нобелевку" 1965 годаКандидатами на престижную награду были, в частности, Владимир Набоков, Анна Ахматова, Константин Паустовский, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда, Сомерсет Моэм и Сэмюэл Беккет.
Директор сообщила, что ко дню рождения писателя были подготовлены сюжеты об истории праздника "Шолоховская весна", также в планах завершить реставрацию мемориального дома на усадьбе в станице Вёшенской, и, как только ситуация наладится, музей сможет принять посетителей в доме, в котором писатель жил со своей семьей с 1949 года и где написал рассказ "Судьба человека", воссоздал вторую книгу романа "Поднятая целина" и работал над романом "Они сражались за Родину".
"К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией музеем были отменены, в оговоренные сроки, два зарубежных выставочных проекта: в Словении выставка "Мир Шолохова" и в Японии "М. Шолохов. От донских степей до горы Фудзияма". Надеемся, что после снятия всех ограничений мы представим их за рубежом", - рассказала Анистратенко.
Писатель Михаил Шолохов
24 мая 2010, 12:26Культура
Запрещенный Шолохов. Что цензура вырезала из романа "Тихий Дон"24 мая исполняется 105 лет со дня рождения классика советской литературы Михаила Шолохова. Автора эпопеи "Тихий дон" часто называют любимцем вождей – от Сталина до Брежнева, забывая о том, что власть не раз пыталась укротить талант автора, сначала цензурой, а затем – нападками критиков, обвинивших Шолохова в плагиате.
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КультураАлександр ШолоховМихаил Шолохов
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