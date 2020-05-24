Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Михаил Шолохов запечатлел важнейшие вехи в пути народа и страны, его произведения не просто актуальны до сих пор, но и учат при любых обстоятельствах оставаться человеком с большой буквы, считают опрошенные РИА Новости эксперты к 115-летию писателя, которое празднуется в воскресенье.

Шолохов актуален всегда

"Шолохов неразделимо связан с эпохой ХХ века, многие справедливо называют его летописцем ХХ века – в своих произведениях он запечатлел важнейшие вехи пути народа и страны. Но не только поэтому его творчество всегда актуально. Его произведения, как и произведения других классиков русской литературы – Пушкина , Лермонтова, Толстого, Достоевского, Тургенева – дают ответы на вечно волнующие нас вопросы. Не важно, сколько лет прошло с момента рождения писателя – 115, 150 или 200, важно то, что каждая строка произведения заставляет думать, открывает новые смыслы, и временные грани сразу стираются", - рассказала директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Ольга Анистратенко.

По мнению внука, первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова , творчество писателя остается особенно актуальным по той причине, что большинство произведений было написано в период гражданского несогласия, когда в обществе не было единения.

"На данный момент наше общество не стало единым, тема гражданского противостояния все еще остается актуальной для нас. Урок того, к чему можно прийти, если запустить этот процесс, если не относиться к нему с пониманием и с определёнными нашими собственными настроениями, которые направлены на консенсус, на попытку понять друг друга, - это тоже огромное значение шолоховского творчества сегодня", - добавил собеседник агентства.

Шолохов добавил, что при чтении романа "Тихий Дон" приходит понимание, что такое Гражданская война и насколько человек становится беспомощным перед обстоятельствами, в которые он попадает, а в произведении "Они сражались за Родину" можно найти примеры человечности и героизма.

"Мне, например, очень нравятся его ранние рассказы, притом, что он сам относился к ним крайне критически, говорил, что это несовершенные произведения, но, тем не менее, я очень люблю эти рассказы, невзирая на то, что многие из них описывают просто жутчайшие события. Среди них, пожалуй, я выделил бы "Родинку" и "Жеребёнка": в этих рассказах "шолоховское жизнеутверждение", которое говорит о том, что человек в любых условиях должен сохранять в себе человечность, оставаться человеком с большой буквы, - звучит максимально выпукло", - заключил он.

Юбилейные планы

Государственный музей-заповедник пользуется популярностью: сюда едут семьями, много посетителей среднего и молодого возраста. "Поток не массовый, в год приезжает 100-115 тысяч человек, поэтому мы уделяем внимание практически каждому. И очевидно, что к нам едут специально – от массовых направлений мы далеко", - сказала Анистратенко.

На данный момент в связи со сложной эпидемиологической ситуацией музей не имеет возможности принимать посетителей, однако учреждение разработало обширную онлайн-программу, предоставив возможность не только "прогуляться" по выставкам "Дорогому Михаилу Александровичу…", "Шолохов. Нобелевский триумф", "Мир шолоховской усадьбы", но и ознакомиться с различными интервью писателя, просмотреть видеолекции и пройти игру, запущенную музеем в социальных сетях, с цитатами из романа "Тихий Дон".

Директор сообщила, что ко дню рождения писателя были подготовлены сюжеты об истории праздника "Шолоховская весна", также в планах завершить реставрацию мемориального дома на усадьбе в станице Вёшенской, и, как только ситуация наладится, музей сможет принять посетителей в доме, в котором писатель жил со своей семьей с 1949 года и где написал рассказ "Судьба человека", воссоздал вторую книгу романа "Поднятая целина" и работал над романом "Они сражались за Родину".