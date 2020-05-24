Историк рассказал, чему Суворов учил своих солдат

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суворов первым стал учить солдат гордиться своей службой и страной и по примеру своего отца боролся с коррупцией в армии, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества Александр Беспалов накануне 220-летия со дня смерти великого полководца.

24 мая 1800 года в Александро-Невской лавре был похоронен национальный герой России, кавалер всех российских орденов своего времени, русский полководец, основоположник отечественной военной теории генералиссимус Александр Суворов

"Суворов первый учил солдат гордиться тем, что они русские и первым добился, чтобы солдаты гордились своей службой, своей страной и своим полководцем, а также по примеру своего отца боролся с коррупцией в армии", - заявил Беспалов.

Будущий генералиссимус был сыном выдающегося отца - генерал-аншефа и сенатора, автора первого русского военного словаря - Василия Суворова. По мнению современников, это был единственный генерал интендант того времени, который никогда не брал взятки и активно боролся с коррупцией. Это была очень хорошая семья, не случайно Суворов в свой век просвещения и разврата старался жить как православный человек и был примером для своего окружения и подчинённых.

"В 1742 году, по просьбе мальчика, отец записал Александра Суворова солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк. Действительную военную службу великий полководец начал в чине капрала, хотя дворянские дети сразу становились офицерам. Так что это один из немногих военачальников, которые прошли полностью карьерную лестницу от простого солдата до генералиссимуса", - заявил эксперт РВИО Николай Копылов.

По мнению эксперта, Суворов стал великим полководцев не только из-за большого числа блестящих побед, и потому, что хорошо он знал настоящую солдатскую жизнь и тонко понимал русского солдата.

"Большинство сражений, которые провёл Суворов, хорошо изучены и до сих пор входят в учебники по тактике современной российской и зарубежных армий. В бою он показывал, как можно побеждать врага не числом, а умением, во всех его действиях был тонкий расчёт. Он применял неожиданные для врага новые тактические средства борьбы или необычные способы и приёмы ведения боевых действий. Например, его пехота атаковала кавалерию, что в то время было немыслимо", - заявил Копылов.

Он отметил, что венцом полководческого искусства Суворова является его знаменитые Итальянская и Швейцарская кампании. В которых он зарекомендовал себя не только выдающимся стратегом, великим и неистощимым на новшества мастером применения не только тактической, но и стратегической внезапности.

"Швейцарский поход представляет собой исключительный во всей военной истории пример того, как доблестная армия, которую ведёт полководец с непоколебимым духом, может выйти из безнадёжного стратегического положения. Тогда впервые в истории регулярная русская армия вела боевые действия в горах. Маршрут, по которому прошёл Суворов на картах современного швейцарского спецназа и сегодня отмечен красным цветом, то есть имеет повышенную сложность даже для современных солдат, которые прошли спецподготовку и имеют горное снаряжение. В том походе Суворов своим примером показывал, как нужно действовать, умел мотивировать, поэтому армия шла за ним", - заявил Копылов.

В 1897 году на Суворова поступил донос с обвинением в подготовке бунта против только что взошедшего на престол императора Павла I. Опальный полководец был отправлен в родовое село Кончанское Новгородской губернии, ему запретили любые контакты с бывшими сослуживцами. На следующий год Суворова отозвали из ссылки и отправили в Итальянскую и Швейцарскую кампании, из которых он вернулся с триумфом. Тем не менее до конца жизни он оставался в немилости.

"Суворов умер в чине генералиссимуса, поэтому его должны были похоронить, и на это было распоряжение, со всеми почестями, как члена императорской семьи. Но чиновники при дворе сделали всё для того, чтобы унизить Александра Васильевича. Никто не мог решить, как устроить погребение, принятие решения затянулось на шесть дней. В итоге Павел I принял решение похоронить Суворова не по званию генералиссимуса, а по чину фельдмаршала. Что это было — ещё одна мелкая месть или какая-то формалистика, неизвестно", - заявил Беспалов.