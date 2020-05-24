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2020-05-24T08:59
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Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
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РИА Новости

Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

02:32 24.05.2020 (обновлено: 08:59 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".
Посольство России в США. Вашингтон
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ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.
"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", - говорится в заявлении российского посольства в Facebook.
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Диппредставительство также отметило, что создается впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.
Ранее посольство требовало от агентства опровержения статьи о количестве больничных коек в России.
Bloomberg также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
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РоссияВЦИОМПосольство РФ в СШАВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Естественно, если "опрашивать" только российских "визгунов-стональщиков", то рейтинг именно такой и будет. Особенно ежели "опрос" оплатить.
24 мая, 04:41
Иван Капканов
867610417454
Пусть извинятся за дезинформацию, рейтинг не 27%, а гораздо ниже
24 мая, 05:44
Кот на дереве
58515328171
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