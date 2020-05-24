Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посольство РФ в Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".

ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", - говорится в заявлении российского посольства в Facebook

Диппредставительство также отметило, что создается впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.

Ранее посольство требовало от агентства опровержения статьи о количестве больничных коек в России.