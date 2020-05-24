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В Мексике обнаружили пикап с 12 телами
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РИА Новости

В Мексике обнаружили пикап с 12 телами

02:10 24.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПолиция в Мексике
Полиция в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Перейти в фотобанк
Полиция в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Тела 12 человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в пикапе на трассе, соединяющей штаты Мичоакан и Герреро на юго-западе Мексики.
"В координации с минобороны и нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро Прието", - говорится в сообщении министерства общественной безопасности штата Мичоакан.
По сообщениям СМИ, вместе с неопознанными телами расстрелянных людей в кузове пикапа осталось написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки за территории так называемой Горячей земли - засушливого региона, объединяющего части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан. В этой местности сосредоточено производство мексиканского опийного мака и кроме того проходят пути транспортировки других наркотиков.
Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, во многом вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Согласно данным министерства безопасности, в 2019 году был установлен рекорд по числу умышленных убийств - 34 608, включая 24 422 - с использованием огнестрельного оружия.
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МичоаканМехико (штат)ГеррероМексикаВ мире
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