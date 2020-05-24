Правящая партия КНДР предложила новый курс укрепления ядерных сил

"На расширенном заседании, в соответствии со всеми требованиями государственного военного строительства и развития, был предложен новый курс для того, чтобы еще более укрепить силы сдерживания ядерной войны и стратегические вооруженные силы и осуществлять управление в ситуации высокой турбулентности", - говорится в сообщении агентства.