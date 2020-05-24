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2020-05-24T02:06
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Правящая партия КНДР предложила новый курс укрепления ядерных сил
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РИА Новости

Правящая партия КНДР предложила новый курс укрепления ядерных сил

02:06 24.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Трудовая партия Кореи (ТПК) выступила с новым курсом укрепления стратегических сил и сил ядерного сдерживания, передает ЦТАК в сообщении по итогам расширенного заседания Центрального военного комитета партии.
"На расширенном заседании, в соответствии со всеми требованиями государственного военного строительства и развития, был предложен новый курс для того, чтобы еще более укрепить силы сдерживания ядерной войны и стратегические вооруженные силы и осуществлять управление в ситуации высокой турбулентности", - говорится в сообщении агентства.
"Кроме того, приняты важные меры по решительному повышению возможностей нанесения огневого удара артиллерией Корейской народной армии (КНА)", - сказано в сообщении.
Как отмечается, на заседании решались организационные вопросы, в частности, возможность формирования новых подразделений. По итогам были произведены перестановки в военных органах, а лидер страны Ким Чен Ын подписал указ о реформировании системы военного командования.
Обсуждение проводилось с учетом "требования еще более укреплять силы национальной обороны и силы сдерживания в политической обстановке, которая сложилась в стране и за рубежом в поворотный момент революционного развития" КНДР, меры должны будут помочь защитить политическую стабильность страны и ее суверенитет, надежно сдерживать сохраняющиеся большие и малые военные угрозы со стороны враждебных сил. Для этого весь состав вооруженных сил КНДР должен "совершить новый скачок в идеологическом и военно-техническом плане".
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