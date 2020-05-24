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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T02:06
https://ria.ru/20200524/1571901476.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 5 миллионов, сообщает ВОЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694213_0:412:2907:2047_1036x0_80_0_0_c115c874b5425f8edd9acbd73c4d4f54.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 5 миллионов, сообщает ВОЗ

02:03 24.05.2020 (обновлено: 02:06 24.05.2020)
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© REUTERS / Sebastian CastanedaПохороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
© REUTERS / Sebastian Castaneda
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 5 миллионов, более 333 тысяч человек умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последней информации, в мире зафиксировали 5 103 006 случаев COVID-19, 333 401 пациент с коронавирусом скончался.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Вчера, 20:46Распространение нового коронавируса
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
За последние сутки зафиксированы 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаСеверная АмерикаВ мире
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