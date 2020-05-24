Число случаев COVID-19 в мире превысило 5 миллионов, сообщает ВОЗ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 5 миллионов, более 333 тысяч человек умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последней информации, в мире зафиксировали 5 103 006 случаев COVID-19, 333 401 пациент с коронавирусом скончался.
За последние сутки зафиксированы 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 282 488.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.