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Культура
2020-05-24T01:52
https://ria.ru/20200524/1571901394.html
Вузы проведут онлайн-конференции ко Дню славянской письменности
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РИА Новости

Вузы проведут онлайн-конференции ко Дню славянской письменности

01:52 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный институт русского языка имени Пушкина
Государственный институт русского языка имени Пушкина
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тематические конференции, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, проведут Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Российский университет дружбы народов.
День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается 24 мая в России и во многих странах мира. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян.
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Института Пушкина, с 2000 года вуз ко Дню славянской письменности и культуры проводит Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских языков и культур. В этом году из-за пандемии проект состоится в виде научной онлайн-конференции "Кирилло-Мефодиевские чтения", которая пройдет 29 мая. Планируется, что участниками чтений станут российские и зарубежные специалисты в области славистики, лингвистики и культурологии.
В РУДН в День славянской письменности и культуры иностранные студенты поделятся своим взглядом на русский язык. Обычно для этого организуют круглые столы, творческие вечера и литературные гостиные, в нынешнем году это переведено в онлайн-формат. "На факультете гуманитарных и социальных наук РУДН пройдет онлайн-конференция молодых исследователей "Язык – культура – социум", которая объединит студентов из Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Египта, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Монголии, России, Таиланда, Франции", - рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
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На онлайн-конференции планируется обсудить положение русского языка в этих странах, трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты. Есть и культурологические темы – например, чем похожи кухни России и Китая, чем отличается символика белого цвета в русской и вьетнамской лингвокультурах.
На филологическом факультете РУДН пройдет музыкально-литературный салон – студенты из Вьетнама, Габона, Италии, Китая, Конго прочитают любимые русские стихотворения, споют популярные песни. На встречу приглашены студенты кафедр славянских языков трех вузов-партнеров Италии и преподаватели русского языка как иностранного Вьетнама, Сенегала, Турции, Шри-Ланки. В Ливане ко Дню славянской письменности и культуры состоится дистанционный мастер-класс доктора филологических наук, профессора РУДН Владимира Синячкина "Лингвокультурологический подход при преподавании русского языка как второго родного". Его организует Ливанское общество преподавателей русского языка и литературы, РУДН и Россотрудничество.
Проведение еще одной тематической конференции анонсировано филологическим факультетом МГУ. Вуз совместно с Обществом русской словесности проведет онлайн-конференцию "Русский язык и литература в славянском мире: история и современность" 25 мая. В конце мероприятия запланирован студенческий концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, а также Дню филолога.
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КультураГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаРУДНФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МГУ имени М. В. Ломоносова
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