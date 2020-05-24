Вузы проведут онлайн-конференции ко Дню славянской письменности

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тематические конференции, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, проведут Тематические конференции, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, проведут Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина , Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Российский университет дружбы народов.

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается 24 мая в России и во многих странах мира. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Института Пушкина, с 2000 года вуз ко Дню славянской письменности и культуры проводит Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских языков и культур. В этом году из-за пандемии проект состоится в виде научной онлайн-конференции "Кирилло-Мефодиевские чтения", которая пройдет 29 мая. Планируется, что участниками чтений станут российские и зарубежные специалисты в области славистики, лингвистики и культурологии.

В РУДН в День славянской письменности и культуры иностранные студенты поделятся своим взглядом на русский язык. Обычно для этого организуют круглые столы, творческие вечера и литературные гостиные, в нынешнем году это переведено в онлайн-формат. "На факультете гуманитарных и социальных наук РУДН пройдет онлайн-конференция молодых исследователей "Язык – культура – социум", которая объединит студентов из Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Египта, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Монголии, России, Таиланда, Франции", - рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

На онлайн-конференции планируется обсудить положение русского языка в этих странах, трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты. Есть и культурологические темы – например, чем похожи кухни России и Китая, чем отличается символика белого цвета в русской и вьетнамской лингвокультурах.

Турции, На филологическом факультете РУДН пройдет музыкально-литературный салон – студенты из Вьетнама, Габона Италии , Китая, Конго прочитают любимые русские стихотворения, споют популярные песни. На встречу приглашены студенты кафедр славянских языков трех вузов-партнеров Италии и преподаватели русского языка как иностранного Вьетнама, Сенегала Шри-Ланки . В Ливане ко Дню славянской письменности и культуры состоится дистанционный мастер-класс доктора филологических наук, профессора РУДН Владимира Синячкина "Лингвокультурологический подход при преподавании русского языка как второго родного". Его организует Ливанское общество преподавателей русского языка и литературы, РУДН и Россотрудничество