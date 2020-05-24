В России за сутки потушили 36 лесных пожаров

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тридцать шесть лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на 2 167 гектарах, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 38 потушенных за сутки лесных пожарах на площади 871 гектар.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23.05.2020 в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 2 167 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 24 мая в России действовали 64 лесных пожара на площади 11 733 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров, которые тушат, фиксируется в Хабаровском крае (4 870 гектаров).