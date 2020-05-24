Историк рассказал, как СССР помог Китаю обрести суверенитет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Безвозмездно отказавшись в 1955 году от Порт-Артура
, Советский Союз помог восстановить территориальную целостность и независимость Китаю
, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО
) Михаил Мягков.
СССР
24 мая 1955 года передал Китаю военную базу Порт-Артур. Так завершилась почти 60-летняя история конфликтов вокруг этого города и переходов Порт-Артура между Китаем, Россией и Японией
. Город, носящий китайское название Люйшунь, был построен на месте одноименного рыбацкого поселка в 1880-х годах.
Историк напомнил, что до 1945 года более 40 лет Порт-Артуром и всем Квантунским полуостровом, полученным по Портсмутскому миру, владела Япония. Город остался вне зоны военных действий во время Второй мировой войны, пока 22 августа советские воздушно-десантные войска не заняли Порт-Артур, взяв в плен японский гарнизон. До последнего времени была опасность, что в порту раньше высадятся американские войска, их корабли дрейфовали рядом, и только увидев советские войска, они отошли.
"Захват Порт-Артура произошёл в рамках Маньчжурской стратегической наступательной операции Советской армии против вооружённых сил Японии. Миллионная Квантунская армия была окружена и разгромлена и пленена. Противник потерял свыше 700 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч пленными. Потери советских войск составили 12 тысяч человек убитыми", — сказал научный директор РВИО.
Он напомнил, что по заключённому в том же месяце советско-китайскому договору Порт-Артур передавался в аренду СССР на 30 лет в качестве военно-морской базы.
Он напомнил, что тогда были установлены дипломатические отношения, СССР активно помогал Китаю, несмотря на то, что сам только восстанавливался после войны. На территории Китая Советский Союз вел строительство, в советских университетах учились китайские студенты. Это позволило установить очень хорошие отношения между странами.
"Передача Порт-Артура Китаю была естественным шагом – завершившему гражданскую войну, объединённому и резко усилившемуся Китаю не нужно было присутствие иностранных, пусть и дружественных, войск на своей территории. 12 октября 1954 года после окончания Корейской войны было подписано соглашение об обратной передаче Порт-Артура Китаю и выводе оттуда советских войск", — рассказал научный директор РВИО.