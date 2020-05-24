Историк рассказал, как СССР помог Китаю обрести суверенитет

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Безвозмездно отказавшись в 1955 году от Безвозмездно отказавшись в 1955 году от Порт-Артура , Советский Союз помог восстановить территориальную целостность и независимость Китаю , рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Михаил Мягков.

СССР 24 мая 1955 года передал Китаю военную базу Порт-Артур. Так завершилась почти 60-летняя история конфликтов вокруг этого города и переходов Порт-Артура между Китаем, Россией и Японией . Город, носящий китайское название Люйшунь, был построен на месте одноименного рыбацкого поселка в 1880-х годах.

"В 1955 году Советский Союз безвозмездно отказался от Порт-Артура, чтобы продемонстрировать, что Китай — по-настоящему независимое государство, и это помогло Пекину укрепить свои внешнеполитические позиции. Это было важно и для Москвы, которая продемонстрирована свои антиколониальные принципы. Большинство китайских историков до сих пор считает нас страной, которая помогла им восстановить территориальную целостность и независимость", — заявил Мягков.

Историк напомнил, что до 1945 года более 40 лет Порт-Артуром и всем Квантунским полуостровом, полученным по Портсмутскому миру, владела Япония. Город остался вне зоны военных действий во время Второй мировой войны, пока 22 августа советские воздушно-десантные войска не заняли Порт-Артур, взяв в плен японский гарнизон. До последнего времени была опасность, что в порту раньше высадятся американские войска, их корабли дрейфовали рядом, и только увидев советские войска, они отошли.

"Захват Порт-Артура произошёл в рамках Маньчжурской стратегической наступательной операции Советской армии против вооружённых сил Японии. Миллионная Квантунская армия была окружена и разгромлена и пленена. Противник потерял свыше 700 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч пленными. Потери советских войск составили 12 тысяч человек убитыми", — сказал научный директор РВИО.

Он напомнил, что по заключённому в том же месяце советско-китайскому договору Порт-Артур передавался в аренду СССР на 30 лет в качестве военно-морской базы.

"С 1945 года на территории Китая беспрерывно шли гражданские войны. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика, но в ряде регионов война продолжалась. Только в 50-х коммунистические силы стали контролировать большую часть китайской территории", — рассказал историк.

Он напомнил, что тогда были установлены дипломатические отношения, СССР активно помогал Китаю, несмотря на то, что сам только восстанавливался после войны. На территории Китая Советский Союз вел строительство, в советских университетах учились китайские студенты. Это позволило установить очень хорошие отношения между странами.