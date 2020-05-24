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2020-05-24T04:50
https://ria.ru/20200524/1571901132.html
Историк рассказал, как СССР помог Китаю обрести суверенитет
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РИА Новости

Историк рассказал, как СССР помог Китаю обрести суверенитет

01:09 24.05.2020 (обновлено: 04:50 24.05.2020)
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© AFP 2020Высадка советских моряков в Порт-Артуре. Август 1945
Высадка советских моряков в Порт-Артуре. Август 1945
© AFP 2020
Высадка советских моряков в Порт-Артуре. Август 1945 . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Безвозмездно отказавшись в 1955 году от Порт-Артура, Советский Союз помог восстановить территориальную целостность и независимость Китаю, рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
СССР 24 мая 1955 года передал Китаю военную базу Порт-Артур. Так завершилась почти 60-летняя история конфликтов вокруг этого города и переходов Порт-Артура между Китаем, Россией и Японией. Город, носящий китайское название Люйшунь, был построен на месте одноименного рыбацкого поселка в 1880-х годах.

"В 1955 году Советский Союз безвозмездно отказался от Порт-Артура, чтобы продемонстрировать, что Китай — по-настоящему независимое государство, и это помогло Пекину укрепить свои внешнеполитические позиции. Это было важно и для Москвы, которая продемонстрирована свои антиколониальные принципы. Большинство китайских историков до сих пор считает нас страной, которая помогла им восстановить территориальную целостность и независимость", — заявил Мягков.

Историк напомнил, что до 1945 года более 40 лет Порт-Артуром и всем Квантунским полуостровом, полученным по Портсмутскому миру, владела Япония. Город остался вне зоны военных действий во время Второй мировой войны, пока 22 августа советские воздушно-десантные войска не заняли Порт-Артур, взяв в плен японский гарнизон. До последнего времени была опасность, что в порту раньше высадятся американские войска, их корабли дрейфовали рядом, и только увидев советские войска, они отошли.
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"Захват Порт-Артура произошёл в рамках Маньчжурской стратегической наступательной операции Советской армии против вооружённых сил Японии. Миллионная Квантунская армия была окружена и разгромлена и пленена. Противник потерял свыше 700 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч пленными. Потери советских войск составили 12 тысяч человек убитыми", — сказал научный директор РВИО.
Он напомнил, что по заключённому в том же месяце советско-китайскому договору Порт-Артур передавался в аренду СССР на 30 лет в качестве военно-морской базы.

"С 1945 года на территории Китая беспрерывно шли гражданские войны. 1 октября 1949 года в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика, но в ряде регионов война продолжалась. Только в 50-х коммунистические силы стали контролировать большую часть китайской территории", — рассказал историк.

Он напомнил, что тогда были установлены дипломатические отношения, СССР активно помогал Китаю, несмотря на то, что сам только восстанавливался после войны. На территории Китая Советский Союз вел строительство, в советских университетах учились китайские студенты. Это позволило установить очень хорошие отношения между странами.
"Передача Порт-Артура Китаю была естественным шагом – завершившему гражданскую войну, объединённому и резко усилившемуся Китаю не нужно было присутствие иностранных, пусть и дружественных, войск на своей территории. 12 октября 1954 года после окончания Корейской войны было подписано соглашение об обратной передаче Порт-Артура Китаю и выводе оттуда советских войск", — рассказал научный директор РВИО.
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