В Ингушетии произошло землетрясение

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Землетрясение зафиксировано в двух городах и поселке в Ингушетии, жалоб от населения не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
Сообщается, что в субботу в 23.00 поступила информация, что в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также в городах Сунжа и Карабулак ощущались толчки.
"Произошли колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2; глубина 10 километров, класс 9,8., интенсивность колебаний составила 2,6-2,8 баллов. Эпицентр, согласно координатам (43.27 северной широты 45.18 восточной долготы), находится в Серноводском муниципальном районе Чеченской республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что жалоб от населения о материальном ущербе и разрушениях не было.