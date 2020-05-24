В Ингушетии произошло землетрясение

"Произошли колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2; глубина 10 километров, класс 9,8., интенсивность колебаний составила 2,6-2,8 баллов. Эпицентр, согласно координатам (43.27 северной широты 45.18 восточной долготы), находится в Серноводском муниципальном районе Чеченской республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что жалоб от населения о материальном ущербе и разрушениях не было.