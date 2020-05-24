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2020-05-24T00:53
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В Ингушетии произошло землетрясение
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РИА Новости

В Ингушетии произошло землетрясение

00:51 24.05.2020 (обновлено: 00:53 24.05.2020)
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Землетрясение зафиксировано в двух городах и поселке в Ингушетии, жалоб от населения не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
Сообщается, что в субботу в 23.00 поступила информация, что в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также в городах Сунжа и Карабулак ощущались толчки.
"Произошли колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2; глубина 10 километров, класс 9,8., интенсивность колебаний составила 2,6-2,8 баллов. Эпицентр, согласно координатам (43.27 северной широты 45.18 восточной долготы), находится в Серноводском муниципальном районе Чеченской республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что жалоб от населения о материальном ущербе и разрушениях не было.
Сейсмограф. Архивное фото
18 мая, 00:39
У берегов Камчатки произошло Землетрясение магнитудой 4,9
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Сунженский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияПроисшествия
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