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2020-05-24T11:14
https://ria.ru/20200524/1571899132.html
Там, где ремонт: онлайн-карта дорог появилась в Вологодской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571899061_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_52ae7e551b4dc3d02f72a7c3f4995ef8.jpg
РИА Новости

Там, где ремонт: онлайн-карта дорог появилась в Вологодской области

08:00 24.05.2020 (обновлено: 11:14 24.05.2020)
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© Фото : Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
© Фото : Александр Кряжев
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый интерактивный ресурс "Дороги 35" появился на сайте губернатора и правительства Вологодчины. В режиме реального времени на онлайн-карте можно увидеть, где движение ограничено из-за ремонта или строительства дорог.
Всего на карте отмечено 300 объектов и 900 километров транспортного пути. Среди них — широкополосные и одноколейные трассы, мосты, улицы, "карманы" для отдыха автомобилистов, сообщается на официальном портале правительства Вологодской области.

Интерактивная карта адаптирована для использования на любых современных устройствах — стационарных компьютерах, телефонах или планшетах. Даже в это непростое время мы уделяем особое внимание вопросам развития дорожной инфраструктуры. Уверен, что к концу года эти цветные значки и линии на карте превратятся в современные магистрали", — заметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он рассказал, что замена дорожных покрытий и строительные работы финансируются из разных источников: по нацпроекту, из регионального и муниципального дорожных фондов. Капитальный ремонт состоится на 100 километрах дорог, объем вложений составит миллиард рублей.
Карта отображает названия объектов, протяженность, а также позволяет сделать выборку по конкретному району или городу, увидеть ближайшие планы по ремонту дорог.
На ней есть не только шоссе, но и проселочные дороги, 56 километров из них приведут в порядок в этом году.
Всего в нынешнем году отремонтируют 900 километров автодорог области, в том числе 320 километров — в рамках нацпроекта БКАД.
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