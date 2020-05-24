Там, где ремонт: онлайн-карта дорог появилась в Вологодской области

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новый интерактивный ресурс "Дороги 35" появился на сайте губернатора и правительства Вологодчины. В режиме реального времени на онлайн-карте можно увидеть, где движение ограничено из-за ремонта или строительства дорог.

Всего на карте отмечено 300 объектов и 900 километров транспортного пути. Среди них — широкополосные и одноколейные трассы, мосты, улицы, "карманы" для отдыха автомобилистов, сообщается на официальном портале правительства Вологодской области.

Интерактивная карта адаптирована для использования на любых современных устройствах — стационарных компьютерах, телефонах или планшетах. Даже в это непростое время мы уделяем особое внимание вопросам развития дорожной инфраструктуры. Уверен, что к концу года эти цветные значки и линии на карте превратятся в современные магистрали", — заметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он рассказал, что замена дорожных покрытий и строительные работы финансируются из разных источников: по нацпроекту, из регионального и муниципального дорожных фондов. Капитальный ремонт состоится на 100 километрах дорог, объем вложений составит миллиард рублей.

Карта отображает названия объектов, протяженность, а также позволяет сделать выборку по конкретному району или городу, увидеть ближайшие планы по ремонту дорог.

На ней есть не только шоссе, но и проселочные дороги, 56 километров из них приведут в порядок в этом году.