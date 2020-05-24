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2020-05-24T10:26
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Всемирный банк: "Глобализация умерла от коронавируса"
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РИА Новости

Всемирный банк: "Глобализация умерла от коронавируса"

08:00 24.05.2020 (обновлено: 10:26 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Мировое инфполе сейчас — поле кровавой и бескомпромиссной битвы между двумя наднациональными идеологическими течениями: с одной стороны находятся фанатичные сторонники глобализации из самых разных стран, а против них выступают те, кто считают деглобализацию неизбежным элементом будущего и надеются извлечь из этого максимальную выгоду.
При этом парадоксальным образом даже представители некоторых международных структур, которые являются соавторами нынешней модели глобального мира, такие как Всемирный банк, констатируют, что глобализация уже находится на последнем издыхании. Например, главный экономист Всемирного банка Кармен Райнхарт заявила в интервью Агентству деловой информации Bloomberg: "Без мелодраматичности: Covid-19 — это последний гвоздь в крышку гроба глобализации. <...> Кризис 2008-2009 годов нанес большой удар глобализации, как и Brexit, как и торговая война между США и Китаем, но Covid поднимает (деглобализацию. — Прим. ред.) на новый уровень".
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Ставка в этой борьбе, которая разворачивается как на страницах СМИ, так и в экспертном сообществе и в кулуарных дискуссиях конференций "мозговых центров" планеты, очень высока: руководство каждой страны мира, начиная от крупнейших геополитических игроков и заканчивая микрогосударствами, должно решить для себя: к какому будущему готовиться и какое будущее (в меру возможностей) пытаться приблизить. Бросается в глаза колоссальная разница в риторике глобалистов и антиглобалистов. Сторонники глобализации (неважно, в ее нынешней форме или в некой "поствирусной") оперируют в основном логикой и образами страха. Они пытаются напугать как политиков, так и рядовых граждан будущим, в котором все будет очень дорого, в котором не будет свободы и в котором будет просто страшно жить в мире, разделенном на "региональные блоки".
Типичный пример попытки именно напугать, закошмарить и довести до истерики политиков и обывателей, которые задумываются о том, не будет ли лучше пожить в мире без "глобализации по-американски", можно прочитать в исполнении аналитиков "Всемирного экономического форума" (WEF) — глобального НКО и мозгового центра, который организует широко известный во всем мире форум в Давосе, где участвуют главные бизнесмены и политики планеты:
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"Блокирование импорта может вызвать инфляцию, ограничить потребительский выбор, замедлить темпы инноваций и привести к тому, что другие (страны. — Прим. ред.) ответят собственными ограничениями на импорт. Блокирование идей может подавить творческий потенциал и помешать исправлению ошибок в государственном управлении. А блокирование людей на границе может отнять у общества талантливых и нужных работников, одновременно способствуя страданиям тех, кто вынужден бежать из-за политических или религиозных преследований, войн, бандитизма или голода. <...> Есть лучший способ реагировать на вызовы и угрозы глобализации. Эффективные коллективные действия могут противостоять риску заболеваний, изменению климата, кибератакам, распространению ядерного оружия и терроризму. Ни одна отдельная страна не может обезопасить себя; унилатерализм не является серьезным подходом к государственной политике", — пишут давосские аналитики, раздосадованные тем, что эпидемия обострила процесс распада глобального мира, который (несмотря на все заверения в обратом) работал по глобализационной схеме, придуманной в США, для выгоды США и для максимального ущерба тем, кто не нравится США.

Собственно, американский унилатерализм, то есть стратегия максимальной геополитической эгоцентричности и применения экономического и военного насилия в отношении стран, не согласных во всем подчиняться Госдепу, — это неотъемлемая часть нынешней глобальной конфигурации. При этом нельзя не отметить, что давосские аналитики не врут, — в том смысле, что деглобализация обойдется довольно дорого в самом прямом инфляционном смысле. Но в основном она обойдется дорого тем странам, которым придется снова научить свою рабочую силу (а она будет сопротивляться) таким навыкам, как работа за фрезерным станком или пошив медицинской маски. А вот все разговоры о том, что страны, блокирующие иностранные идеи и незаконную миграцию, как-то очень сильно пострадают, стоит отнести просто к типичной американской пропаганде. Хорошие идеи будут переняты в силу их эффективности, и для этого не нужны лезущие во внутреннюю политику американские НКО, да и квалифицированным и законопослушным иностранцам, готовым работать и платить налоги, будут рады в большинстве стран мира.
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Страшилка от Давоса не сработает, если попытаться применить ее на европейском, китайском или российском избирателе, что, впрочем, не помешает ее продвижению — деньги на то, чтобы пугать электорат и политическое руководство разных стран перспективой "дорогой и болезненной деглобализации", очевидно, есть.
Впрочем, есть и голоса из глобалистского лагеря, которые стараются утешить всех, кто переживает по поводу конца глобализации. Журнал Time сообщает читателям, что все в любом случае будет хорошо и ни одно государство никуда от глобализации не денется: "Глобализация все равно останется. Поезд ушел уже 30 лет назад, когда распался Советский Союз, когда свободные рынки труда и капитала стали нормой, а финансовые рынки стали более важными, чем торговля товарами и услугами. Эти тенденции нельзя повернуть вспять, равно как и промышленную революцию или появление компьютеров".
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Чем дольше наши заокеанские партнеры будут верить в эту версию реальности, тем лучше. Финансовые рынки, при всей их важности, — всего лишь надстройка (безусловно, значимая) над реальной экономикой: над человеко-часами рабочих, над гигаваттами электроэнергии, тоннами стали, баррелями нефти, тоннами зерна, фабричными линиями и реакторами АЭС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Выход Британии из ЕвросоюзаВсемирный банкКитайСШААвторыМнение - АвторыВ мире
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