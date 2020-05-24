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Туризм
2020-05-24T12:12
https://ria.ru/20200524/1571887589.html
Выяснилось, покупают ли туристы авиабилеты до открытия границ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155281/81/1552818188_0:308:3091:2047_1036x0_80_0_0_8b9aed5cc466a6cdfbbfb6285f17f79e.jpg
РИА Новости

Выяснилось, покупают ли туристы авиабилеты до открытия границ

12:00 24.05.2020 (обновлено: 12:12 24.05.2020)
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© AP Photo / Rajavi OmaneeПляж Майя Бэй в Таиланде. 2017 год
Пляж Майя Бэй в Таиланде. 2017 год
© AP Photo / Rajavi Omanee
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли покупать билеты до открытия границ, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2324 пользователей соцсетей и выяснили, как они относятся к распродажам, которые уже сейчас устраивают авиакомпании.
Оказалось, что большинство опрошенных (76 процентов) уже сейчас планируют поездки, однако за акциями и скидочными предложениями пока не следят: только 40 процентов сообщили, что подписаны на рассылки или мониторят туристические новости.
Чуть больше половины путешественников (53 процента), несмотря на выгодные предложения, не хотят покупать билеты, пока границы закрыты и действуют ограничения на полеты. 73 процента респондентов отметили, что приобретут авиабилеты ближе к дате поездки.
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