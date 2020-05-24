Выяснилось, покупают ли туристы авиабилеты до открытия границ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли покупать билеты до открытия границ, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 2324 пользователей соцсетей и выяснили, как они относятся к распродажам, которые уже сейчас устраивают авиакомпании.

Оказалось, что большинство опрошенных (76 процентов) уже сейчас планируют поездки, однако за акциями и скидочными предложениями пока не следят: только 40 процентов сообщили, что подписаны на рассылки или мониторят туристические новости.