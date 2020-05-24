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2020-05-24T10:48
https://ria.ru/20200524/1571883563.html
Соотечественникам при переезде из-за рубежа в ДФО помогут купить жилье
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РИА Новости

Соотечественникам при переезде из-за рубежа в ДФО помогут купить жилье

08:00 24.05.2020 (обновлено: 10:48 24.05.2020)
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© Depositphotos / AnzherТрасса "Колыма" из Якутска в Магадан
Трасса Колыма из Якутска в Магадан
© Depositphotos / Anzher
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жилищную субсидию (сертификат) для приобретения или строительства жилья получат переселяющиеся на Дальний Восток соотечественники, проживающие за рубежом. Дополнительная мера поддержки будет предоставляться после получения российского гражданства, а ее размер определят исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилой недвижимости в каждом из 11 регионов переселения. Таким же образом, то есть с учетом региональной ситуации в отношении величины прожиточного минимума, будет определяться размер подъемных для соотечественников и членов их семей, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ряд изменений в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, внес своим указом 12 мая президент России Владимир Путин.
Кроме этого, учитывая время, необходимое переселенцам для урегулирования документальных и организационных вопросов при переезде в Россию, срок действия свидетельства участника госпрограммы увеличивается с трех до пяти лет. Внесенные поправки также уточняют понятие "член семьи соотечественника". Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года.
В первом квартале 2020-го в регионы ДФО переселился 1081 соотечественник, отмечает ведомство. Информационно-консультативную помощь соотечественникам, заинтересованным в переезде в субъекты ДФО, оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
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