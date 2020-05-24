Соотечественникам при переезде из-за рубежа в ДФО помогут купить жилье

Кроме этого, учитывая время, необходимое переселенцам для урегулирования документальных и организационных вопросов при переезде в Россию, срок действия свидетельства участника госпрограммы увеличивается с трех до пяти лет. Внесенные поправки также уточняют понятие "член семьи соотечественника". Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года.