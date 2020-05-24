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Туризм
2020-05-24T00:21
https://ria.ru/20200524/1571879571.html
В Новосибирском зоопарке показали новорожденных харз
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РИА Новости

В Новосибирском зоопарке показали новорожденных харз

00:21 24.05.2020
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© Фото : Новосибирский зоопаркДетеныши харз в Новосибирском зоопарке
Детеныши харз в Новосибирском зоопарке
© Фото : Новосибирский зоопарк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии новорожденных харз.
© Фото : Новосибирский зоопаркДетеныши харз в Новосибирском зоопарке
Детеныши харз в Новосибирском зоопарке
© Фото : Новосибирский зоопарк
Детеныши харз в Новосибирском зоопарке
"У наших харз родились малыши. У двух самок по три детеныша. В Новосибирском зоопарке харзы (другое название – дальневосточные или желтогрудые куницы) содержатся уже 40 лет, - поясняют сотрудники зоосада. — Первое потомство было получено в 1982 году, и с тех пор они размножаются регулярно. Таких результатов нет больше ни в одном зоопарке".
Эксперты уточняют, что содержание харз сопряжено с целым рядом трудностей. В период выведения потомства эти животные подвержены стрессу и очень пугливы.
Каждую весну в Новосибирском зоопарке вводится особый режим ухода за харзами. Он включает в себя много нюансов. Например, возле их вольеров запрещается движение техники, чтобы свести к минимуму резкие звуки.
Когда самки беременны, и в первые месяцы жизни детенышей ухаживает за животными только один сотрудник. Это тоже позволяет снизить уровень тревожности у животных.
Заботы о харзах в столь важный период берет на себя Ольга Шило, заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка, имеющая большой опыт работы с представителями семейства куньих.
Детеныши харз по сравнению с малышами многих других животных растут медленно. "Харзята долгое время совершенно беззащитны. Именно поэтому самки так оберегают потомство и так остро реагируют на все, что происходит вокруг, — поясняют в зоопарке. — Первые прогулки у маленьких харз начинаются, когда им исполняется два месяца".
Поэтому даже в условиях зоопарка довольно сложно наблюдать за малышами данного вида. Посетителям обычно удается разглядеть их, когда они уже бойко скачут по веткам.
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