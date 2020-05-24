В Новосибирском зоопарке показали новорожденных харз

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новосибирский зоопарк Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии новорожденных харз.

"У наших харз родились малыши. У двух самок по три детеныша. В Новосибирском зоопарке харзы (другое название – дальневосточные или желтогрудые куницы) содержатся уже 40 лет, - поясняют сотрудники зоосада. — Первое потомство было получено в 1982 году, и с тех пор они размножаются регулярно. Таких результатов нет больше ни в одном зоопарке".

Эксперты уточняют, что содержание харз сопряжено с целым рядом трудностей. В период выведения потомства эти животные подвержены стрессу и очень пугливы.

Каждую весну в Новосибирском зоопарке вводится особый режим ухода за харзами. Он включает в себя много нюансов. Например, возле их вольеров запрещается движение техники, чтобы свести к минимуму резкие звуки.

Когда самки беременны, и в первые месяцы жизни детенышей ухаживает за животными только один сотрудник. Это тоже позволяет снизить уровень тревожности у животных.

Заботы о харзах в столь важный период берет на себя Ольга Шило, заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка, имеющая большой опыт работы с представителями семейства куньих.

Детеныши харз по сравнению с малышами многих других животных растут медленно. "Харзята долгое время совершенно беззащитны. Именно поэтому самки так оберегают потомство и так остро реагируют на все, что происходит вокруг, — поясняют в зоопарке. — Первые прогулки у маленьких харз начинаются, когда им исполняется два месяца".