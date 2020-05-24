Эксперт рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Если вы столкнулись с кибератакой, нужно сразу отключить телефон от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
"Сейчас более 25% хакерских атак приходится на мобильные телефоны и смартфоны. Чаще всего атаки маскируются под рекламные объявления, SMS, MMS или электронные письма. Цель атак – вынудить владельца заплатить или получить доступ к персональной информации", — пояснил он.
По словам эксперта, можно такие атаки предотвратить. Для этого нужно, в первую очередь, устанавливать сложные пароли, не связанные с днем рождения или известной личной датой, использовать менеджер паролей. Стоит постоянно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как там содержатся инструменты, обеспечивающие безопасность смартфона.
Не нужно устанавливать приложения из неизвестных источников и скачивать бесплатные версии — лучше использовать Google Play или App Store. Таким образом риски заражения будут значительно снижены, уверен Мясоедов.