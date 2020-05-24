Эксперт рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон

"Сейчас более 25% хакерских атак приходится на мобильные телефоны и смартфоны. Чаще всего атаки маскируются под рекламные объявления, SMS, MMS или электронные письма. Цель атак – вынудить владельца заплатить или получить доступ к персональной информации", — пояснил он.

По словам эксперта, можно такие атаки предотвратить. Для этого нужно, в первую очередь, устанавливать сложные пароли, не связанные с днем рождения или известной личной датой, использовать менеджер паролей. Стоит постоянно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как там содержатся инструменты, обеспечивающие безопасность смартфона.