Шекспировский театр "Глобус" может не открыться после пандемии

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Театр "Глобус" в Лондоне, в котором находится шекспировский зал и литературный центр, может не открыться после пандемии, . Театр "Глобус" в Лондоне, в котором находится шекспировский зал и литературный центр, может не открыться после пандемии, сообщает Variety.

"Глобус" не только ставит спектакли, но и занимается исследованием творчества английского драматурга. В сообщении театра говорится, что карантин имел для него "катастрофические финансовые" последствия, которые могут оказаться "фатальными".

Руководство театра предупредило, что не сможет пережить пандемию коронавируса без поддержки государства.

"Без государственной помощи мы не переживем этот кризис. Закрытие театра станет трагедией для искусства, для наследия самого знаменитого британского писателя и для всей страны", - уверено руководство театра.

Документ был передан в парламентский комитет по делам культуры, и его председатель Джулиан Найт обратился к министрам с просьбой о помощи: "Если это национальное достояние падет жертвой COVID-19, это будет трагедия <…>. Государство обязано вмешаться".

Театр уже получил от государства средства на то, чтобы сохранить штат сотрудников, но по мнению руководства, чтобы "остаться на плаву" после пандемии, ему необходимо около пяти миллионов фунтов, сообщает Independent.