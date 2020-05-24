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Культура
2020-05-24T06:24
https://ria.ru/20200524/1571867916.html
Шекспировский театр "Глобус" может не открыться после пандемии
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РИА Новости

Шекспировский театр "Глобус" может не открыться после пандемии

06:24 24.05.2020
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© Фото : пресс-служба МТФ им. А.П. Чехофа/ Bronwen SharpСпектакль "Гамлет" театра "Глобус"
Спектакль Гамлет театра Глобус
© Фото : пресс-служба МТФ им. А.П. Чехофа/ Bronwen Sharp
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Театр "Глобус" в Лондоне, в котором находится шекспировский зал и литературный центр, может не открыться после пандемии, сообщает Variety.
"Глобус" не только ставит спектакли, но и занимается исследованием творчества английского драматурга. В сообщении театра говорится, что карантин имел для него "катастрофические финансовые" последствия, которые могут оказаться "фатальными".
Руководство театра предупредило, что не сможет пережить пандемию коронавируса без поддержки государства.
"Без государственной помощи мы не переживем этот кризис. Закрытие театра станет трагедией для искусства, для наследия самого знаменитого британского писателя и для всей страны", - уверено руководство театра.
Документ был передан в парламентский комитет по делам культуры, и его председатель Джулиан Найт обратился к министрам с просьбой о помощи: "Если это национальное достояние падет жертвой COVID-19, это будет трагедия <…>. Государство обязано вмешаться".
Театр уже получил от государства средства на то, чтобы сохранить штат сотрудников, но по мнению руководства, чтобы "остаться на плаву" после пандемии, ему необходимо около пяти миллионов фунтов, сообщает Independent.
Современный "Глобус" был построен в 1997 году на южном берегу Темзы, рядом с тем местом, где в 1599 появился театр, в труппу которого входил Уильям Шекспир. Первый "Глобус" сгорел в 1613 году. В 1614 он был восстановлен и просуществовал до 1642.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19ТеатрНовости культурыУильям ШекспирЛондон
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