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Культура
2020-05-24T02:47
https://ria.ru/20200524/1571866905.html
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866683_0:294:600:632_1036x0_80_0_0_59e7e501a13ee276af5e894c70cc82f8.jpg
РИА Новости

Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм

02:47 24.05.2020
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© Издательство "АСТ"Обложка книги "Анатомия скандала" автора Сары Воэн
Обложка книги Анатомия скандала автора Сары Воэн
© Издательство "АСТ"
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. По книге "Анатомия скандала" Сары Воэн снимут сериал для Netflix, сообщает Entertainment Weekly.
Написанием сценария займется продюсер и сценарист Дэвид Келли, который получил премию "Эмми" за "Большую маленькую ложь".
Ему будут помогать два "ветерана" Netflix – Мелисса Джеймс Гибсон ("Карточный домик") и Джереми Кларксон ("Топ Гир"). Последний также выступит режиссером всех серий проекта.
Сара Воэн написала "Анатомию скандала" в 2017 году, в ней идет речь о британской аристократке, жизнь которой перевернулась "с ног на голову", после того как ее мужа обвинили в изнасиловании.
Об актерском составе пока ничего не сообщается.
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