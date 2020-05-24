Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?

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Автор эпизода Ксения Драницина
Эпизод подготовлен при участии Полины Шубиной, создательницы телеграм-канала "Записки редакторки"
Монтаж Андрея Темнова
Текст озвучила Наталия Шашина
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