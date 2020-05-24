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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-05-24T12:00
https://ria.ru/20200524/1571834022.html
Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571833814_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_8fe92d10dcbb6eb035da9bd0378ceede.jpg
РИА Новости

Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?

12:00 24.05.2020
283
Как это по-русски
Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?
Вчера, 12:00
Молодая сотрудница получает повышение, потому что спускала боссу с рук его домогательства. Да, это про харассмент. А еще про сексизм, феминизацию и тосксичную маскулинность. Кто такие новые отцы и куда делись "старые"? Кому на самом деле перепадают патриархальные дивиденды? Гендерные термины, которые больше не прерогатива ученых.
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Автор эпизода Ксения Драницина
Эпизод подготовлен при участии Полины Шубиной, создательницы телеграм-канала "Записки редакторки"
Монтаж Андрея Темнова
Текст озвучила Наталия Шашина
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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