Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?

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Как это по-русски Сексизм и объективация. Вас раздражают гендерные термины?

Молодая сотрудница получает повышение, потому что спускала боссу с рук его домогательства. Да, это про харассмент. А еще про сексизм, феминизацию и тосксичную маскулинность. Кто такие новые отцы и куда делись "старые"? Кому на самом деле перепадают патриархальные дивиденды? Гендерные термины, которые больше не прерогатива ученых.