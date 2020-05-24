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Туризм
2020-05-24T09:14
https://ria.ru/20200524/1571832232.html
Россиянам предложат скидки на лечение в Южной Корее
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РИА Новости

Россиянам предложат скидки на лечение в Южной Корее

09:14 24.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне тематического отеля Sun Cruise Resort в городе Чондончжин в Республике Корея
Туристы фотографируются на фоне тематического отеля Sun Cruise Resort в городе Чондончжин в Республике Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Южная Корея будет активнее продвигать на российском рынке медицинский, оздоровительный туризм и эко-путешествия, сообщает АТОР.
На лечебные программы клиники Кореи уже предлагают россиянам скидки, которые можно будет активировать после открытия границ.
По словам Екатерины Лопухиной, директора по маркетингу московского представительства Национальной организации туризма Кореи, в самое ближайшее время страна вернется к нормальной жизни. Уже сейчас открыты рестораны, торговые центры, проводятся экскурсии для небольших групп, возобновился внутренний туризм.

"Путешественники и местные жители могут при помощи специального приложения отследить на карте менее защищенные в плане распространения вируса районы. Также в стране пока сохраняется масочный режим", — рассказала эксперт.

Медицинский туризм – одно из стратегических направлений в туризме Южной Кореи. Ежегодно более 30 тысяч россиян приезжают туда с целью оздоровления.
"Сейчас тренд на оздоровительный отдых станет еще более заметным. Именно поэтому многие медицинские центры проводят для туристов бесплатные вебинары, — пояснила Екатерина Лопухина. — И что самое приятное – выставляют на свои услуги спецпредложения. Эти скидки можно будет активировать, когда будут доступны перелеты".
С целью продвижения медицинского туризма на российском рынке была запущена рекламная компания с агентствами, которые занимаются отправкой туристов в Корею на лечение.
Пока все гости, которые приезжают в Корею, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Даже в случае отрицательного результата теста на вирус. За один день изоляции им придется заплатить 100 долларов, в эту сумму входит и питание.
Сроки возвращения российских туристов будут зависеть от решений правительства РФ. Важно помимо всего прочего, чтобы Россия декларировала о полной нормализации ситуации с распространением вируса в стране.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЮжная Корея
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