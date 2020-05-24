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Культура
2020-05-24T04:42
https://ria.ru/20200524/1571642386.html
Выставку Ван Гога в Торонто можно будет посетить, не выходя из машины
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640654_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_5b710fa28c12b4a961d247a2fa43f091.jpg
РИА Новости

Выставку Ван Гога в Торонто можно будет посетить, не выходя из машины

04:39 24.05.2020 (обновлено: 04:42 24.05.2020)
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© страница в Facebook "Immersive Van Gogh Exhibit"Заставка проекта "Immersive Van Gogh Exhibit Drive-In"
Заставка проекта Immersive Van Gogh Exhibit Drive-In
© страница в Facebook "Immersive Van Gogh Exhibit"
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Музей в Торонто проведет выставку Винсента Ван Гога, которая даст посетителям возможность погрузиться в мир голландского мастера, не выходя из машины, сообщает Artnet.
"Сегодня организация культурных мероприятий в условиях COVID-19 – невероятно сложная задача, и нам грустно смотреть на календарь событий в Торонто <…>. Мы очень долго работали, использовали инновационные технологии и готовы предложить широкой публике возможность безопасно посмотреть шоу “Immersive Van Gogh” (Погружение в Ван Гога)", – говорится в сообщении музея.
Экспозиция представляет собой проекции знаменитых работ художника на стены в сопровождении оригинальных саундтреков авторства Луки Лонгобарди. Она будет проходить на бывшей типографии с 18 по 28 июня. Одновременно внутри смогут находиться 14 автомобилей. Просмотр шоу займет 35 минут. Все билеты уже проданы
Изначально музей предполагал открыть 1 мая обычную выставку, в пространстве которой можно ходить, но пандемия коронавируса нарушила его планы.
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КультураКоронавирус COVID-19Новости культурыВыставкиВинсент Ван ГогТоронто
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