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2020-05-23T23:57
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В Пакистане расследуют законность постройки высоток у аэропорта в Карачи
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РИА Новости

В Пакистане расследуют законность постройки высоток у аэропорта в Карачи

23:57 23.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Сотрудники полиции на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан пообещал принять необходимые меры и расследовать законность построек вблизи аэропорта в Карачи, где в пятницу произошло крушение самолета, сообщает телеканал Geo TV.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, на котором было 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал.
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"Высотные здания вблизи аэропортов запрещены. Будут приняты меры в случае обнаружения незаконных построек на территории, принадлежащей аэропорту", - заявил Сарвар, добавив, что это, вероятно, ошибки предыдущего правительства.
Министр авиации, отметил, что, предположительно, около 600 гектаров земли у аэропорта в Карачи были незаконно застроены.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования крушения. Как сообщило управление гражданской авиации, бортовые самописцы самолета найдены, их передадут производителю самолета для расшифровки.
Как сообщила в субботу авиакомпания, последняя проверка разбившегося самолета была проведена 21 марта, а за день до крушения он совершил рейс из Маската в Лахор. В отчете отмечается, что "не было дефектов, связанных с двигателем, шасси или основными системами самолета". Авиакомпания утверждает, что состояние обоих двигателей было "удовлетворительным", а проверки технического обслуживания проводились регулярно.
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеИмран ХанAirbus А320КарачиПакистанВ мире
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