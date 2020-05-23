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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-05-23T23:43
https://ria.ru/20200523/1571900525.html
Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569825367_187:128:3072:1751_1036x0_80_0_0_50bd4ca9c387192a125e72f4e62d32bb.jpg
РИА Новости

Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена

23:43 23.05.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена нет ни единого положительно качества.
Президента США в эфире программы Full Measure News попросили назвать самое сильное качество Джо Байдена в качестве политического конкурента. Трамп ответил, что он бы мог назвать опыт, но "на самом деле у него нет опыта" и, по словам президента США, Байден "не помнит, что он делал вчера". Трамп отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека.
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На просьбу журналиста назвать лишь одно положительное качество, Трамп, долго раздумывая, заявил, что не может ничего сказать. После этого журналист задала вопрос о слабых качествах его конкурента.
"У него их много. Я могу говорить о его слабых качествах весь день", - ответил Трамп.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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