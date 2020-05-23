Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена

В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть

В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть

На просьбу журналиста назвать лишь одно положительное качество, Трамп, долго раздумывая, заявил, что не может ничего сказать. После этого журналист задала вопрос о слабых качествах его конкурента.