Трамп заявил об отсутствии положительных качеств у Байдена

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена нет ни единого положительно качества.
Президента США в эфире программы Full Measure News попросили назвать самое сильное качество Джо Байдена в качестве политического конкурента. Трамп ответил, что он бы мог назвать опыт, но "на самом деле у него нет опыта" и, по словам президента США, Байден "не помнит, что он делал вчера". Трамп отметил, что Байдена никогда не воспринимали как умного человека.
На просьбу журналиста назвать лишь одно положительное качество, Трамп, долго раздумывая, заявил, что не может ничего сказать. После этого журналист задала вопрос о слабых качествах его конкурента.
"У него их много. Я могу говорить о его слабых качествах весь день", - ответил Трамп.