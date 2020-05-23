Суд обязал Amnesty International выплатить 2,3 млн рублей экс-сотруднику

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы обязал российское представительство Пресненский суд Москвы обязал российское представительство Amnesty International выплатить экс-сотруднику Александру Сотову более 2,3 миллиона рублей за незаконное увольнение.

"Иск Сотова А.А. к представительству компании Международная Амнистия Лимитед в РФ удовлетворен частично", - сказано в карточке дела. Там отмечается, что иск относится к категории трудовых споров, был подан еще в декабре 2019 года, а решение вынесено в мае.

Как рассказала его адвокат Лариса Науменко в интервью RT , Сотов работал администратором сайта с 2012 года. По словам адвоката, некоторые публикации носили экстремистский характер, что несло риски, администратор пытался обсудить это с руководством, но у него возник конфликт и его уволили. По мнению адвоката, увольнение было оформлено с нарушением законодательства, что и стало поводом для обращения в суд.

Сотов подал иск, отмечает RT, чтобы его восстановили на работе, выплатили долги по зарплате и возместили моральный ущерб. Сообщается, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск, снизив только компенсацию морального вреда со 100 тысяч рублей до 7 тысяч.

"В общей сложности российское представительство Amnesty International обязали выплатить Сотову более 2,3 миллиона рублей", - сообщает RT.