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2020-05-23T23:38
https://ria.ru/20200523/1571900489.html
Суд обязал Amnesty International выплатить 2,3 млн рублей экс-сотруднику
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РИА Новости

Суд обязал Amnesty International выплатить 2,3 млн рублей экс-сотруднику

23:38 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы обязал российское представительство Amnesty International выплатить экс-сотруднику Александру Сотову более 2,3 миллиона рублей за незаконное увольнение.
"Иск Сотова А.А. к представительству компании Международная Амнистия Лимитед в РФ удовлетворен частично", - сказано в карточке дела. Там отмечается, что иск относится к категории трудовых споров, был подан еще в декабре 2019 года, а решение вынесено в мае.
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Как рассказала его адвокат Лариса Науменко в интервью RT, Сотов работал администратором сайта с 2012 года. По словам адвоката, некоторые публикации носили экстремистский характер, что несло риски, администратор пытался обсудить это с руководством, но у него возник конфликт и его уволили. По мнению адвоката, увольнение было оформлено с нарушением законодательства, что и стало поводом для обращения в суд.
Сотов подал иск, отмечает RT, чтобы его восстановили на работе, выплатили долги по зарплате и возместили моральный ущерб. Сообщается, что Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск, снизив только компенсацию морального вреда со 100 тысяч рублей до 7 тысяч.
"В общей сложности российское представительство Amnesty International обязали выплатить Сотову более 2,3 миллиона рублей", - сообщает RT.
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty International и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".
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